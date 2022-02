GeForce NOW : Sifu et 9 autres jeux rejoignent le catalogue

Comme chaque jeudi, NVIDIA dévoile la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Les joueurs vont pouvoir découvrir une dizaine de titres, dont la moitié vient de sortir ces derniers jours, avec notamment le très attendu Sifu.

Le jeu de combat de Sloclap rejoint donc le catalogue de GeForce NOW, NVIDIA rappelle au passage que Far Cry 6 a accueilli le DLC Joseph : Chute, accessible via son service de jeux en streaming. Le constructeur profite aussi de l'occasion pour indiquer que 800 jeux PC sont jouables sur iOS ou Android, ces derniers peuvent même profiter d'un gameplay à 120 fps avec un smartphone compatible 120 Hz et un abonnement RTX 3080. Pour en revenir aux jeux, voici les nouveautés de la semaine :

Not Tonight 2 (sortie prochaine sur Steam et Epic Games Store, 11 février) ;

(sortie prochaine sur Steam et Epic Games Store, 11 février) ; Diplomacy is Not an Option (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Model Builder (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Sifu (nouvelle version sur Epic Games Store) ;

(nouvelle version sur Epic Games Store) ; Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (nouvelle version sur Steam) ;

(nouvelle version sur Steam) ; Escape Simulator (Steam) ;

(Steam) ; March of Empires (Steam) ;

(Steam) ; Modern Combat 5 (Steam) ;

(Steam) ; Parkasaurus (Steam) ;

(Steam) ; Truberbrook (Steam et Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.