GeForce NOW : Among Us et 9 autres jeux désormais jouables en streaming

Comme chaque jeudi, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur PC, mobiles et tablettes sous Android et SHIELD TV (vendue 153,99 € sur Amazon.fr). Cette fois, NVIDIA n'a pas été avare, avec pas moins de 10 nouveaux titres, dont le jeu multijoueur du moment.

Eh oui, Among Us rejoint le catalogue de GeForce NOW, ce titre développé par InnerSloth est sorti en 2018, mais connaît un vrai regain de popularité depuis quelques mois, il se base pour rappel sur Les Loups-Garous de Thiercelieux, mais dans l'espace et avec des mécaniques originales. Voici la liste complète :

Among Us ;

; Car Trader Simulator ;

; Dungeons 3 (gratuit sur l’Epic Game Store du 5 au 12 novembre) ;

(gratuit sur l’Epic Game Store du 5 au 12 novembre) ; Endless Space ;

; Hammerting ;

; Heroes & Generals ;

; NARAKA: BLADEPOINT (bêta fermée) ;

(bêta fermée) ; Ride 4 ;

; Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory ;

; Worms Rumble (bêta ouverte).

Alors, à quoi allez-vous jouer en streaming dans les prochains jours sur GeForce NOW ?