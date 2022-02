Sifu se lance avec une bande-annonce de lancement coup-de-poing

C'est aujourd'hui que sort Sifu, un jeu de combat développé par Sloclap, studio français déjà derrière Absolver. Le titre fait la part belle aux affrontements avec un style d'art martial basé sur le Kung Fu Pak-Mei et emmène les joueurs dans une quête vengeresse, incarnant un héros qui vieillit lorsqu'il meurt.

Les développeurs partagent aujourd'hui la bande-annonce de lancement du jeu, à découvrir ci-dessus, et rappellent que Sifu a été conçu en collaboration avec des consultants en arts martiaux, tandis que le compositeur Howie Lee a mélangé les instruments traditionnels chinois et la musique électronique pour créer la bande originale du jeu. Toujours pour davantage d'immersion, Sloclap enregistre actuellement des doublages en mandarin, qui seront rajoutés via une mise à jour prochainement.

Sifu est disponible sur PC (Epic Games Store), PlayStation 5 et PS4, uniquement en version numérique. Une édition physique collector sera proposée en mai prochain, vous pouvez déjà la précommander contre 49,99 € sur Amazon.

