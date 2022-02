Sifu : les notes de la presse française

D’ici quelques jours, Sifu envahira les rayons virtuels du monde entier. En attendant la venue du titre, la presse du monde entier livre ses impressions. Après les journalistes anglophones, nous jetons un œil sur les avis de nos amis français. Globalement, les notes sont bonnes.

Pour JeuxVideo.com, Sifu « est un vibrant et percutant hommage fait aux arts martiaux », pour JeuxVideo.fr, les « combats sont percutants et exigeants », pour JeuxActu, le titre est un « véritable hommage aux films de kung-fu» et pour Millenum « si Sifu ne rend pas une copie parfaite, il reste un très bon jeu. ».

Pour rappel, la date de sortie de Sifu est fixée au 8 février 2022.

