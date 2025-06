Death Stranding 2: On the Beach, les tests sont là, quelles sont les notes de la presse anglophone ?

Death Stranding 2: On the Beach arrive sur PS5





C'est cette semaine que sort Death Stranding 2: On the Beach, le nouveau jeu de Hideo Kojima, faisant suite au titre lancé en 2019. Le jeu sera disponible exclusivement sur les PlayStation 5 de Sony et avant que les fans ne mettent leurs mains dessus, la presse anglophone livre son verdict dès aujourd'hui. Les tests sont tombés, est-ce une réussite ?

La presse anglophone a aimé le jeu





De manière générale, les notes de Death Stranding 2: On the Beach sont très bonnes, le titre de Kojima Productions cumule des avis élogieux, mais certains testeurs émettent des réserves. Le jeu est beau, grand, passionnant, la bande originale en met plein les oreilles, les émotions sont présentes, mais le gameplay - bien qu'un peu plus varié - tourne quand même en rond et les combats ne sont pas très palpitants.

La date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach est fixée au 26 juin 2025 sur PS5 uniquement, vous pouvez acheter le jeu à partir de 60,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.