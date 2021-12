PREVIEW Sifu : la connaissance donne le pouvoir

« La simplicité est le principe de l’art »





Lors d’un State of Play de Sony Interactive Entertainment, nous avons appris la venue d’un tout nouveau jeu dynamique et survolté sur les consoles PlayStation et PC, Sifu. Pour faire simple, c’est un beat’em up où nous incarnons un jeune guerrier qui recherche les personnes qui ont tué... sa famille. Pas de temps à perdre, il arpente les ruelles malfamées, pénètre les gangs et casse quelques dents pour arriver à ses fins. Nous avons passé plusieurs heures avec cette production, de quoi émoustiller de prime abord ?

C’est du déjà-vu, mais quel pied !

Pour commencer en douceur, la partie visuelle est vraiment intéressante et plaisante. Les textures sont délirantes et colorées, et la modélisation des personnages est quelque peu particulière. Des contours carrés, des décors dignes d’une aquarelle, Sifu ressemble à une énorme bande dessinée, très comics dans l’esprit, qui charme avec facilité les mirettes. En plus de cela, les animations sont à tomber et les gestuelles sont maîtrisées à la perfection ; nous sentons qu’il y a eu de la recherche concernant les diverses techniques de cet art martial populaire. En outre, nous n’avons pas constaté de ralentissements, le jeu est fluide et c’est tant mieux ; surtout pour ce type de titre.

Et pour cause, la « bagarre » est le cœur de Sifu, et une petite frame qui chute, qui vacille, en plein affrontement, peut créer une différence et faire pencher la balance. Pour progresser, il faut tout simplement éliminer une horde d’ennemis enragés qui nous fonce dessus. De ce fait, nous devons combiner des touches, attaques légères et lourdes, tout en maniant les directions, pour amorcer des enchaînements dévastateurs. Seulement voilà, les opposants ne se laissent pas faire et il ne suffit pas de marteler les boutons pour remporter la victoire.

Selon les situations, il faut réfléchir avant d’agir et avoir des réflexes au bon timing pour mettre à terre un adversaire. Il faut donc se défendre, analyser, comprendre et contre-attaquer constamment. Autre point et pas des moindres, nous avons la possibilité d’user des armes et des éléments de décor si nous sentons le moment trop intense. Par ailleurs, vous allez mourir, et pas qu’une fois, mais c’est en trépassant que vous apprendrez de vos erreurs pour atteindre votre objectif.

Chose plutôt amusante, lorsque nous rendons l’âme, nous pouvons user de pendentifs pour ressusciter (un clin d'oeil à Dragon: The Bruce Lee Story ?). Seulement voilà, en renaissant de nos cendres, nous vieillissons. La carrure de notre protagoniste change alors, son aspect devient plus chétif. Et lorsque nous sommes trop vieux, il se passe quoi après ? La mort, la vraie, et nous devons alors recommencer notre aventure.

Nos premières impressions : Bon !



Sifu est très nerveux et ne manque pas de challenge. Il risque de faire grincer quelques dents, mais encore une fois, la clé du succès repose sur l’analyse et la compréhension des adversaires. L’un des points qui nous ont légèrement dérangés, la caméra. Elle boude de temps à autre et se positionne là où il ne faut pas ; surtout quand nous sommes encerclés et que nous essayons de nous débattre contre des colosses. Malgré cela, nous avons passé un bon moment. Certes, c’est du déjà-vu, mais quel pied ! Néanmoins, nous avons une crainte, celle de nous frotter à un jeu répétitif se basant sur un couloir où nous devons gagner de l'XP pour obtenir de nouvelles capacités, et répéter ce schéma jusqu’au générique final. Nous espérons voir des moments forts, intenses et jouissifs pour maintenir l’attention du joueur jusqu’au bout. Bref, nous verrons bien lorsque Sifu sera disponible dans nos rayons. Affaire à suivre donc...

