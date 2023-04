GeForce NOW : 7 jeux rajoutés au catalogue

Nous sommes jeudi, NVIDIA est évidemment au rendez-vous afin de dévoiler les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, le constructeur annonce un partenariat avec l'éditeur Bandai Namco Europe, plusieurs de ses titres sont rajoutés au catalogue.

Mais avant de passer aux jeux, NVIDIA annonce que GeForce NOW est désormais disponible pour les membres Ultimate sur plusieurs Smart TV de LG, pour profiter du service de streaming en 4K directement sur sa télévision moderne, sans passer par un autre appareil, avec un catalogue de plus de 1 000 jeux, dont Cyberpunk 2077 et sa toute récente mise à jour Ray Tracing: Overdrive. Du côté des jeux, sept titres sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, avec l'accent mis sur les titres de Bandai Namco dont Little Nightmares II et son Enhanced Edition en RTX ON pour les membres Ultime et Prioritaire.

MORDHAU (Epic Games Store, gratuit le 13 avril) ;

(Epic Games Store, gratuit le 13 avril) ; DE-EXIT - Eternal Matters (Steam, 14 avril) ;

(Steam, 14 avril) ; 11-11 Memories Retold (Steam) ;

(Steam) ; canVERSE (Steam) ;

(Steam) ; Get Even (Steam) ;

(Steam) ; Little Nightmares (Steam) ;

(Steam) ; Little Nightmares II (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159 € sur Rue du Commerce.