GeForce NOW : God of War et 7 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA rajoute des jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Cette semaine, une grosse poignée de titres devient jouable en streaming, notamment un jeu d'action et d'aventure sorti à l'origine exclusivement sur PlayStation 4, et dont le portage PC est arrivé en tout début d'année.

Eh oui, God of War rejoint le catalogue de GeForce NOW, ainsi que sept autres jeux, voici la liste complète avec pas mal de nouveautés :

Lila's Sky Ark (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Lumote: The Mastermote Chronicles (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; MotoGP 22 (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Terraformers (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Warstride Challenges (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; EQI (Steam) ;

(Steam) ; God of War (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Twin Mirror (Steam et Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.