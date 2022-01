TEST God of War : la bombe de PlayStation enfin sur PC

Une bonne baffe qui fait du bien !





God of War est une franchise qui a su marquer les esprits de plusieurs joueurs à travers les générations. 2018, Kratos était de retour dans nos rayons, avec une nouvelle aventure, une nouvelle prise en main et une nouvelle barbe soyeuse. N’ayons pas peur des mots, cet épisode est un chef-d’œuvre vidéoludique qui continue de faire vibrer certains aficionados. Quatre bonnes années plus tard, Sony Interactive Entertainment décide de sortir cette bombe sur PC. Nous avons donc eu le privilège de tester le monstre avant sa parution, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette édition.

Tout bonnement incroyable !

Parlons donc des aspects qui nous ont marqués. Pour commencer, les graphismes. Eh bien, les développeurs ont fait un très bon travail pour faire tourner un tel titre sur de petites configurations. Chose fort agréable, il est possible de modifier quelques paramètres visuels (comme la qualité des ombres, des reflets, des environnements, etc.) pour avoir une image selon nos envies. Ainsi, vous pouvez réduire quelques effets pour essayer d’obtenir quelques fps supplémentaires. Pour les personnes qui ont de grosses machines à la maison, ainsi qu’un écran adéquat, accrochez-vous bien, car votre mâchoire va tomber au sol...

Vous pouvez donc jouir d’une image en 4K et 60 fps, sans chute ni ralentissement. Autre point si le cœur vous en dit, vous pouvez augmenter le nombre d’images par seconde jusqu’à 120 fps. Point que nous avons apprécié, il existe une option qui permet de gérer rapidement le rendu afin de privilégier soit les performances, soit la qualité, soit avoir un équilibre entre les deux, en se basant sur votre matériel. C’est simple, rapide, efficace et très pratique ! Et si vous aimez le grain, vous pouvez en ajouter à votre guise pour apporter un aspect cinématographique à cette production. Par ailleurs, le 21:9 est de la partie et permet d’avoir une image plus large et beaucoup plus appréciable ; surtout pendant les affrontements. Avec ce format-là, et avec des textures clinquantes, nettes et détaillées, nous avons l’impression de redécouvrir le jeu. Tout bonnement incroyable !

Ensuite, il y a le gameplay. Forcément, une question trotte dans la tête de certaines personnes : une telle production est-elle jouable avec le clavier et la souris ? Les attaques légères et lourdes se font avec les clics gauche et droit. En appuyant sur R, nous pouvons rappeler notre hache, F ordonne d'effectuer une action à Atreus et Q bloque une offensive, entre autres. Tout est agencé parfaitement pour que nos doigts glissent facilement sur le clavier. Seulement voilà, l’action est tellement intense qu'il faut tout de même un temps d’adaptation pour contrôler les mouvements de Kratos à la perfection. Bien évidemment, il est possible de brancher une manette pour s’amuser sans prise de tête. Pour finir, notez que des paramètres d’accessibilité sont présents pour gérer les tremblements de la caméra, le sprint (que nous pouvons passer en automatique) et bien d’autres choses afin de vous aider à jouer et à découvrir cette odyssée survoltée.

Vous ne possédez pas de consoles PlayStation à la maison, mais un PC gaming et avez toujours eu envie de faire ce God of War ? Ne cherchez plus, cette perle est enfin là pour vous. Vous avez là une adaptation phénoménale, proposant tout un tas de paramètres pour vivre les péripéties de Kratos et son fils avec un rendu déjanté et optimal. Rappelons tout de même que ce God of War reste l’un des plus beaux jeux jamais créés à ce jour. Il va vous retourner l’estomac, vous émouvoir, vous envoûter... En d’autres termes, foncez et appréciez la bête !

Les plus Un titre bien optimisé

Plusieurs paramètres visuels

Des textures incroyablement nettes et pétantes, vive la 4K

Le 21:9 apporte une autre dimension au jeu

Un gameplay clavier/souris bien pensé... Les moins … mais il faut un temps d’adaptation pour tout maîtriser parfaitement

Notation Verdict 19 20