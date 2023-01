GeForce NOW : 7 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

Il est temps pour GeForce NOW de se lancer dans cette nouvelle année, le service de cloud gaming de NVIDIA accessible sur de nombreux appareils dévoile aujourd'hui les premiers jeux qui sont rajoutés au catalogue en 2023. Ils sont au nombre de sept, la plupart étant édités par THQ Nordic.

Sans plus attendre, voici les sept jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Tom Clancy’s The Division 2 (Steam, 12 janvier) ;

(Steam, 12 janvier) ; Dakar Desert Rally (Epic Games) ;

(Epic Games) ; Destroy All Humans! (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Destroy All Humans! 2 - Reprobed (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; MX vs ATV Legends (Steam) ;

Legends (Steam) ; The Valiant (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Way of the Hunter (Steam et Epic Games).

NVIDIA rappelle au passage qu'il lancera prochainement l'offre d'abonnement Ultimate, qui remplacera la formule RTX 3080 sans coût supplémentaire, afin de jouer jusqu'en 4K 120 fps avec le RTX ON et le DLSS, ou en 240 fps avec NVIDIA Reflex grâce à la puissance des dernières RTX 4080. Enfin, sachez que les utilisateurs de PC HP pourront accéder prochainement à GeForce NOW via l'OMEN Gaming Hub.

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Rue du Commerce.