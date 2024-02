GeForce NOW : 7 jeux rajoutés et une promo sur une console de cloud gaming

Nous sommes jeudi, NVIDIA fait donc le point sur les nouveautés du catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils et qui célèbre toujours son quatrième anniversaire. Le constructeur lance ainsi une promotion permettant aux 500 premiers membres de bénéficier de 20 % de réduction sur le Logitech G Cloud, via le portail GeForce NOW Rewards.

Du côté des nouveautés, sept jeux sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, dont l'Action-RPG The Inquisitor. Voici la liste complète :

Stormgate (Démo sur Steam, du 5 au 12 février pendant Steam Next Fest) ;

(Démo sur Steam, du 5 au 12 février pendant Steam Next Fest) ; The Inquisitor (Steam) ;

(Steam) ; Aragami 2 (Xbox) ;

(Xbox) ; art of rally (Xbox) ;

(Xbox) ; dotAGE (Steam) ;

(Steam) ; Tram Simulator Urban Transit (Steam) ;

(Steam) ; The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV Pro, disponible à partir de 219 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.