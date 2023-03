GeForce NOW : GRID Legends et 7 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, la firme se concentre sur les jeux vidéo, ce sont sept titres qui sont rajoutés au catalogue cette semaine, dont GRID Legends et Scars Above.

Au passage, NVIDIA rappelle que Rainbow Six Siege est accessible en streaming via GeForce NOW a accueilli la nouvelle saison de l'Année 8 avec Brava, une nouvelle Attaquante brésilienne équipée d'un gadget électromagnétique. Concernant les nouveautés du catalogue, voici la liste complète :

Hotel Renovator (Steam) ;

(Steam) ; Clash: Artifacts of Chaos (Steam, 9 mars) ;

(Steam, 9 mars) ; Figment 2: Creed Valley (Steam, 9 mars) ;

(Steam, 9 mars) ; Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Steam, 9 mars) ;

(Steam, 9 mars) ; Big Ambitions (Steam, 10 mars) ;

(Steam, 10 mars) ; Call of the Sea (gratuit sur Epic Games, 9 mars) ;

(gratuit sur Epic Games, 9 mars) ; GRID Legends (Steam et EA) ;

(Steam et EA) ; Scars Above (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 139 € sur Rue du Commerce.