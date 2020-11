GeForce NOW : 7 jeux rajoutés, le service de NVIDIA disponible sur iOS Safari et d'autres nouveautés à venir

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux titres accessibles via GeForce NOW, son service de jeux en streaming sur PC, mobiles sous Android et SHIELD TV. Pour cette fois, les nouveautés ne sont pas très impressionnantes, avec quand même sept jeux rajoutés, mais la firme dévoile d'autres améliorations.

NVIDIA affirme en effet travailler avec Epic Games pour proposer une version tactile de Fortnite sur GeForce NOW, et vient de rendre compatible son service de jeux en streaming sur iOS Safari. Il faut cependant utiliser une manette, impossible de se servir des claviers et souris évidemment. D'autres améliorations sont à venir, concernant la qualité de service, le support des jeux sur GOG.com, l'expérience Chrome webRTC étendue à d'autres plateformes dès le premier trimestre 2021 ou encore l'arrivée de GeForce NOW en Arabie Saoudite grâce à un partenariat avec Zain. Le service est d'ailleurs déjà disponible à Taïwan en bêta.

Concernant les jeux rajoutés sur GeForce NOW cette semaine, les voici :

Bee Simulator (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Bridge Constructor: The Walking Dead (disponible le 19 novembre sur Steam et l'Epic Games Store) ;

(disponible le 19 novembre sur Steam et l'Epic Games Store) ; Poker Club (disponible le 19 novembre sur Steam) ;

(disponible le 19 novembre sur Steam) ; Elite Dangerous (gratuit sur l'Epic Games Store du 19 au 26 novembre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 19 au 26 novembre) ; RuneScape ;

; Trials Rising (version Epic Games Store) ;

(version Epic Games Store) ; Amazing Cultivation Simulator (de retour sur GeForce NOW).

Pour rappel, GeForce NOW est accessible sur SHIELD TV, une box 4K sous Android vendue 153,99 € sur Amazon.fr.