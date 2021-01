GeForce NOW : 7 jeux et une démo rajoutés au service de NVIDIA

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming qui permet de profiter de titres sur de nombreuses machines comme les PC, Chromebooks, mobiles sous Android ou encore SHIELD TV. Cette semaine, il y a de quoi s'amuser, avec notamment une démo et un jeu d'horreur.

Eh oui, GeForce NOW accueille dès aujourd'hui The Medium, nouveau jeu d'horreur de Bloober Team jouable avec le RTX et le DLSS, ainsi que la démo d'Immortals Fenyx Rising. Voici la liste des nouveautés :

The Medium (Steam, Epic Games Store) ;

(Steam, Epic Games Store) ; Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect, Epic Games Store) ;

(Ubisoft Connect, Epic Games Store) ; Beholder (Steam) ;

(Steam) ; Caves of Qud (Steam) ;

(Steam) ; Dyson Sphere Program (Steam) ;

(Steam) ; Kathy Rain (Steam) ;

(Steam) ; Neon Abyss (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Gods Will Fall (le jour du lancement, vendredi 29 janvier, Steam, Epic Games Store).

GeForce NOW propose pour rappel un abonnement gratuit et une édition Fondateur payante, et pour vous amuser sans vous ruiner, vous pouvez opter pour un Acer Chromebook à 299 € sur Amazon.