GeForce NOW : 7 jeux rajoutés et déjà un aperçu des titres de septembre 2024

NVIDIA dévoile comme chaque semaine les jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Ce sont 7 titres qui rejoignent le catalogue cette semaine, dont le nouveau jeu d'horreur narratif de Supermassive Games dans l'univers de Dead by Daylight.

The Casting of Frank Stone est désormais disponible en streaming via GeForce NOW, voici la liste complète des nouveautés :

The Casting of Frank Stone (Nouvelle sortie sur Steam, 3 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 3 septembre) ; Age of Mythology (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 4 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 4 septembre) ; Sniper Ghost Warrior Contracts (Nouvelle sortie sur Epic Games Store, 5 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Epic Games Store, 5 septembre) ; Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Nouvelle sortie sur Steam, accès anticipé le 5 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, accès anticipé le 5 septembre) ; Crime Scene Cleaner (Steam) ;

(Steam) ; FINAL FANTASY XVI Demo (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Sins of a Solar Empire II (Steam).

Et pour bien commencer le mois, NVIDIA dévoile déjà certains jeux qui seront rajoutés à GeForce NOW dans le courant du mois de septembre, avec de grosses sorties. Voici ce qui attend les abonnés :

Rider’s Republic (Nouvelle sortie sur PC Game Pass, 11 septembre) Pour commencer à jouer, les membres doivent activer leur accès et peuvent se référer à l'article d'aide pour les instructions ;

(Nouvelle sortie sur PC Game Pass, 11 septembre) Pour commencer à jouer, les membres doivent activer leur accès et peuvent se référer à l'article d'aide pour les instructions ; Frostpunk 2 (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 septembre) ; FINAL FANTASY XVI (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 17 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 17 septembre) ; The Plucky Squire (Nouvelle sortie sur Steam, 17 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 septembre) ; Tiny Glade (Nouvelle sortie sur Steam, 23 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 septembre) ; Disney Epic Mickey: Rebrushed (Nouvelle sortie sur Steam, 24 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 septembre) ; Greedfall II: The Dying World (Nouvelle sortie sur Steam, 24 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 septembre) ; Blacksmith Master (Nouvelle sortie sur Steam, 26 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 26 septembre) ; Breachway (Nouvelle sortie sur Steam, 26 septembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 26 septembre) ; REKA (Nouvelle sortie sur Steam) ;

(Nouvelle sortie sur Steam) ; Test Drive Unlimited Solar Crown (Nouvelle sortie sur Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, les box de NVIDIA sont actuellement en promotion.