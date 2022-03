GeForce NOW : 21 titres annoncés en mars 2022, Shadow Warrior 3 et 7 autres jeux déjà rajoutés

NVIDIA n'oublie pas GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, et le constructeur débute le mois de mars 2022 en annonçant que 21 titres seront rajoutés au catalogue dans les prochaines semaines. Et dès aujourd'hui, neuf jeux sont disponibles.

Parmi ces jeux rajoutés aujourd'hui à GeForce NOW, nous avons Shadow Warrior 3, compatible avec le DLSS, ainsi qu'Elex II. Voici la liste complète :

Elex II (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Far: Changing Tides (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Shadow Warrior 3 (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; AWAY: The Survival Series (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Labyrinthine Dreams (Steam) ;

(Steam) ; Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam) ;

(Steam) ; TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam) ;

(Steam) ; The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store).

Au cours du mois de mars 2022, les joueurs pourront découvrir d'autres jeux, dont :

Buccaneers! (nouvelle sortie sur Steam, 7 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 7 mars) ; Ironsmith Medieval Simulator (nouvelle sortie sur Steam, 9 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 9 mars) ; Distant Worlds 2 (nouvelle sortie sur Steam, 10 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 10 mars) ; Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (nouvelle sortie sur Steam, 17 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 17 mars) ; The Settlers (nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, 17 mars) ;

(nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, 17 mars) ; Syberia: The World Before (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 18 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 18 mars) ; Lumote: The Mastermote Chronicles (nouvelle sortie sur Steam, 24 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 24 mars) ; Turbo Sloths (nouvelle sortie sur Steam, 30 mars) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 30 mars) ; Blood West (Steam) ;

(Steam) ; Bus Driver Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Conan Chop Chop (Steam) ;

(Steam) ; Dread Hunger (Steam) ;

(Steam) ; Fury Unleashed (Steam) ;

(Steam) ; Hundred Days - Winemaking Simulator (Steam) ;

(Steam) ; The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam) ;

(Steam) ; Martha is Dead (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Power to the People (Steam) ;

(Steam) ; Project Zomboid (Steam) ;

(Steam) ; Rugby 22 (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.