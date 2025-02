GeForce NOW : 14 jeux attendus en mars, une licence culte de Xbox, Balatro et 4 autres titres rajoutés dès cette semaine

Cette semaine encore, GeForce NOW accueille de nouveaux jeux. Le service de cloud gaming de NVIDIA, accessible sur de nombreux appareils, a droit à six titres, dont le meilleur jeu indépendant de 2024 et une compilation regroupant les titres d'une saga culte de Xbox. NVIDIA dévoile également les jeux attendus en mars 2025.

Après avoir rejoint le Game Pass, Balatro débarque dans GeForce NOW et il est accompagné par Halo: The Master Chief Collection, voici la liste complète des nouveautés de la semaine :

Balatro (nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass) The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) The Evil Within 2 (Epic Games Store, Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Epic Games Store, Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) Halo: The Master Chief Collection (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) Murky Divers (Steam)

(Steam) Somerville (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

En mars 2025, les utilisateurs de GeForce NOW pourront jouer en streaming à Assassin's Creed Shadows, Split Fiction ou encore inZOI :

Dragonkin: The Banished (nouvelle sortie sur Steam, 6 mars)

(nouvelle sortie sur Steam, 6 mars) Split Fiction (nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars)

(nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) Split Fiction: Friend’s Pass (nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars)

(nouvelle sortie sur EA App et Steam, 6 mars) Assassin's Creed Shadows (nouvelle sortie sur Steam et Ubisoft Connect, 20 mars)

(nouvelle sortie sur Steam et Ubisoft Connect, 20 mars) Wreckfest 2 (nouvelle sortie sur Steam, 20 mars)

(nouvelle sortie sur Steam, 20 mars) Killing Floor 3 (nouvelle sortie sur Steam, 25 mars)

(nouvelle sortie sur Steam, 25 mars) Atomfall (nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 27 mars)

(nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 27 mars) The First Berserker: Khazan (nouvelle sortie sur Steam, 27 mars)

(nouvelle sortie sur Steam, 27 mars) inZOI (nouvelle sortie sur Steam, 28 mars)

(nouvelle sortie sur Steam, 28 mars) City Transport Simulator: Tram (Steam)

(Steam) Dave the Diver (Steam)

(Steam) The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam)

(Steam) Motor Town: Behind The Wheel (Steam)

(Steam) Potion Craft: Alchemist Simulator (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR.