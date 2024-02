GeForce NOW : 8 jeux rajoutés et un aperçu des titres attendus en mars 2024

Pour ce dernier jour du mois de février, NVIDIA dévoile déjà les jeux attendus en mars 2024 sur GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Les utilisateurs vont pouvoir s'amuser avec des titres variés, mais dès aujourd'hui, ce sont huit jeux qui sont rajoutés au catalogue.

Après avoir rajouté des titres de Blizzard, mais via Steam, ce sont cette semaine cinq jeux de Battle.net qui sont désormais jouables en streaming sur GeForce NOW, sans oublier les nouveautés du moment :

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Steam) ;

(Steam) ; Space Engineers (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Welcome to ParadiZe (Steam) ;

(Steam) ; Call of Duty HQ (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Diablo IV (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Fort Solis (Steam) ;

(Steam) ; Hearthstone (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Overwatch 2 (Battle.net).

Et voici déjà plusieurs jeux seront rajoutés au catalogue de GeForce NOW dans le courant du mois de mars :

The Thaumaturge (Steam) ;

(Steam) ; Classified: France '44 (Steam) ;

(Steam) ; Expeditions: A MudRunner Game (Steam) ;

(Steam) ; Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Winter Survival (Steam) ;

(Steam) ; Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Hellbreach: Vegas (Steam) ;

(Steam) ; Crown Wars: The Black Prince (Steam) ;

(Steam) ; Outcast - A New Beginning (Steam) ;

(Steam) ; Alone in the Dark (Steam) ;

(Steam) ; Breachway (Steam) ;

(Steam) ; Palia (Steam) ;

(Steam) ; Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam) ;

(Steam) ; Millennia (Steam) ;

(Steam) ; Outpost: Infinity Siege (Steam) ;

(Steam) ; SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam) ;

(Steam) ; Balatro (Steam) ;

(Steam) ; PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam) ;

(Steam) ; Portal: Revolution (Steam) ;

(Steam) ; STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam) ;

(Steam) ; STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam) ;

(Steam) ; Undisputed (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV Pro, disponible à partir de 217,74 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.