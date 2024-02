GeForce NOW fête ses 4 ans, les jeux de Blizzard à l'honneur cette semaine

Cette semaine, GeForce NOW fête ses quatre ans. Le service de cloud gaming de NVIDIA, accessible sur de nombreux appareils, célèbre ça en mettant en avant l'arrivée de deux jeux de Blizzard Entertainment. Ce ne sont pas des nouveautés, mais le studio avait pour rappel retiré ses titres du service il y a quelques années.

Overwatch 2 et Diablo IV sont de nouveau disponibles sur GeForce NOW, dans leurs versions Steam, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft continue de porter ses fruits. Ils sont accompagnés de Bang-On Balls: Chronicles et surtout des deux RAGE de Bethesda.

Bang-On Balls: Chronicles (Steam) ;

(Steam) ; Diablo IV (Steam) ;

(Steam) ; Overwatch 2 (Steam) ;

(Steam) ; RAGE (Steam) ;

(Steam) ; RAGE 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass).

NVIDIA nous donne également un bel aperçu des autres jeux qui seront rajoutés sur GeForce NOW dans le courant du mois de février 2024 :

Stormgate (Steam, Steam Next Fest) ;

The Inquisitor (Steam) ;

Banishers: Ghosts of New Eden (Steam) ;

Solium Infernum (Steam) ;

Skull and Bones (Ubisoft) ;

The Thaumaturge (Steam) ;

Myth of Empires (Steam) ;

Terminator: Dark Fate - Defiance (Steam) ;

Nightingale (Steam) ;

Garden Life: A Cozy Simulator (Steam) ;

Pacific Drive (Steam) ;

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Steam) ;

Welcome to ParadiZe (Steam) ;

Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store) ;

dotAGE (Steam) ;

Fort Solis (Steam) ;

Katamari Damacy REROLL (Steam) ;

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam) ;

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam) ;

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam) ;

Tales of Arise (Steam) ;

Tram Simulator Urban Transit (Steam) ;

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.