GeForce NOW : 4 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les jeux vidéo qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Les utilisateurs vont pouvoir découvrir quatre nouveaux jeux cette semaine, dont deux qui sont sortis ces derniers jours.

Sans plus attendre, voici la liste des nouveaux jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW :

Still Wakes the Deep (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 18 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 18 juin) ; Skye: The Misty Isle (Nouvelle version sur Steam, 19 juin) ;

(Nouvelle version sur Steam, 19 juin) ; As Dusk Falls (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Tell Me Why (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.