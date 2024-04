GeForce NOW : 4 jeux cultes de Blizzard et 12 autres titres rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux titres au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur de cartes graphiques est généreux cette semaine, ce sont pas moins de 16 jeux qui sont rajoutés à GeForce NOW.

Il y en a pour tous les goûts, avec pas mal de nouveautés, mais NVIDIA met l'accent sur les Diablo et StarCraft de Blizzard, dans leurs versions Battle.net. Le constructeur rappelle au passage que The Forgotten Kingdom, le DLC de Remnant 2, est également jouable en streaming. Voici la liste complète des nouveautés :

Dead Island 2 (Steam, 22 avril) ;

(Steam, 22 avril) ; Bellwright (Steam, 23 avril) ;

(Steam, 23 avril) ; Phantom Fury (Steam, 23 avril) ;

(Steam, 23 avril) ; Oddsparks: An Automation Adventure (Steam, 23 avril) ;

(Steam, 23 avril) ; Age of Water (Steam, 25 avril) ;

(Steam, 25 avril) ; Manor Lords (Steam et Xbox, 26 avril, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, 26 avril, PC Game Pass) ; 9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam) ;

(Steam) ; Diablo II: Resurrected (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Diablo III (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Dragon's Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam) ;

(Steam) ; Islands of Insight (Steam) ;

(Steam) ; Metaball (Steam) ;

(Steam) ; StarCraft Remastered (Battle.net) ;

(Battle.net) ; StarCraft II (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Stargate: Timekeepers (Steam) ;

(Steam) ; Tortuga - A Pirate's Tale (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.