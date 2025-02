PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en février 2025 dévoilés, dont une belle sortie en day one

Alors que nous pouvons récupérer depuis la semaine dernière les trois jeux mensuels offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus, c'est désormais au tour des productions accessibles via les Catalogues des Jeux et des Classiques d'être dévoilées ce mercredi, mais pas de la manière habituelle, puisque c'est durant le State of Play que nous les avons découverts. L'année avait démarré avec du lourd en janvier, la tendance va-t-elle se poursuivre ? Cela dépendra de vos goûts, mais il y aura de bons ajouts et l'arrivée dès sa sortie de Lost Records: Bloom & Rage, du moins de sa première partie Bloom. L'ensemble des abonnés bénéficiera d'ailleurs de 10 % de réduction sur son achat jusqu'au 4 mars.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 9 jeux qui seront ajoutés le mardi 18 février. Une fois de plus, aucun titre PSVR 2 en vue.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Star Wars Jedi: Survivor (PS5, PS4)

TopSpin 2K25 (PS5, PS4)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5)

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Somerville (PS5, PS4)

Tin Hearts (PS5, PS4)

Mordhau (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Patapon 3 (PSP)

Dropship: United Peace Force (PS2)

