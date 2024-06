Elden Ring : encore un gros chiffre et une bande-annonce pour tout comprendre de l'histoire (ou presque)

Elden Ring est au centre de l'attention ce mois-ci, l'Action-RPG de FromSoftware et Bandai Namco accueillera en effet l'extension Shadow of the Erdtree dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, les studios font une (courte) pause dans la promotion de ce contenu additionnel pour évoquer le succès du jeu de base.

Sur X (ex-Twitter), FromSoftware et Bandai Namco annoncent qu'Elden Ring compte 25 millions d'exemplaires distribués ou vendus en version numérique. Cela n'indique pas les ventes réelles, seulement les copies dématérialisées et les exemplaires physiques envoyés aux revendeurs, mais le titre continue de séduire. Quelques joueurs ont sans doute voulu se lancer dans l'aventure en amont de la sortie de l'extension.

Bon, les studios sont vite revenus à Shadow of the Erdtree en publiant juste après une nouvelle bande-annonce, intitulée « The Journey So Far ». En un peu moins de qautre minutes, nous avons droit à un gros résumé de l'histoire et du lore d'Elden Ring, afin de se rafraîchir la mémoire avant le lancement de l'extension. Bien évidemment, l'univers du jeu est tellement riche qu'il faut bien plus de quelques minutes pour tout comprendre, mais les grandes lignes du scénario sont rappelées.

Pour rappel, la date de sortie de Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin dans Elden Ring sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu et l'extension sont regroupés dans une Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition disponible en précommande à partir de 55 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

