Nioh : 7 millions de copies vendues pour la franchise de Team Ninja

Le CV de Team Ninja est pour le moins varié, le studio japonais s'est fait connaître avec les Dead or Alive puis les Ninja Gaiden, avant de codévelopper des jeux Warriors en collaboration avec Omega Force, mais les joueurs retiennent aussi Nioh, diptyque avec des samouraïs au gameplay rappelant les Souls.

Nioh est sorti en 2017, puis Nioh 2 en 2020, les deux titres ont été portés sur PC dans des Complete Edition et une Nioh Collection a même vu le jour sur PlayStation 5. Autant dire que les ventes se sont poursuivies pendant plusieurs années et, tout récemment, Team Ninja et Koei Tecmo ont dévoilé que la franchise Nioh compte plus de sept millions d'exemplaires vendus. Les studios annonçaient la barre des six millions de ventes il y a un peu plus d'un an, autant dire que la progression est impressionnante.

Au contraire des ventes, le nombre de joueurs devrait pas mal grimper dans les prochains jours, car Nioh 2 et sa version remastérisée sont offerts aux abonnés du PlayStation Plus Essential ce mois-ci. Vous pouvez sinon retrouver ce second volet en Complete Edition à 53,99 € sur Gamesplanet. De leurs côtés, Team Ninja et Koei Tecmo planchent sur Wo Long: Fallen Dynasty, attendu en mars prochain.