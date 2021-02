TEST de Nioh Collection : deux Remastered explosifs dans une compilation parfaite sur PS5 !

Image qui claque ou fluidité de malade, au choix...





Les jeux Nioh sont des petites merveilles conçues par la Team Ninja qui ont su charmer les joueurs au fil des années. Forcément, avec la venue de la PS5, Koei Tecmo et Sony Interactive Entertainment ont voulu proposer ces perles explosives en top qualité. Ainsi, nous avons mis la main sur Nioh Collection, un bon petit recueil vidéoludique qui comprend Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète.

L'expérience est ultra plaisante.

Chose à prendre en compte pour le coup, tous les DLC de chaque épisode sont inclus, de quoi passer de longues heures déjantées devant votre écran. Pour ne pas changer, nous n'allons pas revenir sur ces aventures (nos tests sont déjà en ligne, les liens sont disponibles plus bas), mais plutôt nous pencher sur les ajouts pour émoustiller un brin les mirettes des personnes qui possèdent un écran compatible avec les divers rendus proposés dans les options. En effet, deux paramètres font leur apparition...

Le premier, « mode 120 fps », permet comme son nom l'indique de jouer avec un framerate très élevé. Dans Nioh Remastered Édition Complète, le rendu est propre globalement, bien que certaines textures soient légèrement floutées ; mais ça reste quand même très beau. Dans Nioh 2 Remastered Édition Complète, les environnements sont un peu plus troubles que le premier opus avec un brin de clipping par moment, et c'est un poil dérangeant. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'image (en 1080p ?) est étirée en 2160p et l'expérience est ultra plaisante dans l'ensemble. En effet, les mouvements sont tellement fluides que c'est un régal de trucider des ennemis à la suite.

Le deuxième, « mode 4K », nous donne la possibilité de jouir d'un rendu super net, avec un framerate stagnant dans les 60 fps. Dans Nioh Remastered Édition Complète, les textures sont clinquantes, très tape-à-l’œil. Le champ de profondeur est plus agréable et le nombre d'images par seconde tient bon la route. En d'autres termes, c'est du beau travail ! Concernant Nioh 2 Remastered Édition Complète, c'est plus « harmonieux » au niveau des décors, plus confortable et élégant, bien qu'un léger clipping soit toujours présent. Pour ceux qui ont une simple TV Full HD, pas de panique, les jeux tirent parti de la puissance de la PS5 pour obtenir un affichage au poil avec un framerate continu.

Pas le temps de souffler





Nioh Collection exploite aussi les caractéristiques de la DualSense et, soyons honnête, il n'y a pas de quoi s'exciter. Un retour haptique sensationnel ? Eh bien, nous avons droit à de simples vibrations plus ou moins fortes selon nos actions, qui ne nous font pas ressentir une matière particulière ; comme des lames de métal qui s'entrechoquent. Et c'est vraiment dommage. Pour ce qui est des gâchettes adaptatives, il est possible de gérer l'intensité du retour dans les options ; simple gadget sans intérêt ici.

Parlons peu, parlons bien et penchons sur des points qui font extrêmement plaisir. Tout d'abord, les temps de chargement ont quasi disparu, les titres mettent une seule petite et minuscule seconde pour se lancer ; un confort à ne pas négliger pour le coup, surtout après une mort. Ensuite, si vous avez déjà ces productions sur PS4 et que vous avez une progression qui traîne dans votre console, joie, vous pouvez récupérer votre sauvegarde ! En outre, si vous possédez Nioh 2 (peu importe son édition) à la maison, une mise à jour gratuite vous permet de mettre la main sur ce Remastered PS5. Et pour finir, pour tout ce qui implique la partie online, dites bonjour au cross-platform, avec la possibilité de s'amuser avec des guerriers venant de la PlayStation 4. Champagne !

Ne tournons pas autour du pot, Nioh Collection est un bijou qui permet aux nouveaux venus de découvrir ces univers prenants, avec un rendu optimal ! Les autres, eux, peuvent continuer leurs petites odyssées dans des conditions agréables. Et si votre écran vous permet d'afficher un framerate à 120 fps, ne vous en privez pas ! Cette option est un autre monde totalement déjanté qui rend accro à la fluidité. Une fois goûté et testé, il est dur de s'en passer...

Les plus Deux bombes vidéoludiques dans une compilation explosive

4K et 60 fps, en mot : superbe

Les 120 fps, dur de s'en passer, surtout pendant les combats intenses

La possibilité de transférer sa sauvegarde

Les temps de chargement, disparus !

Update PS5 gratuite pour Nioh 2 Les moins Du clipping dans Nioh 2

Les fonctionnalités liées à la DualSense, bof

Notation Verdict 18 20