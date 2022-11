Ace Combat 7: Skies Unknown, 4 millions de copies vendues pour le jeu avec des avions de chasse

La franchise Ace Combat célèbrera l'année prochaine ses 30 ans, elle n'est en effet plus toute jeune et ses heures de gloire datent des années 2000. Mais en 2019, Project Aces et Bandai Namco ont lancé Ace Combat 7: Skies Unknown, un opus qui a su séduire un paquet de joueurs, des vétérans de la franchise comme des néophytes.

Aujourd'hui, Bandai Namco annonce qu'Ace Combat 7: Skies Unknown s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L'éditeur japonais indique au passage que la licence compte désormais 18 millions de copies vendues depuis ses débuts en 1993, de quoi rassurer les fans quant au futur de la franchise. Pour rappel, un nouvel opus est en développement depuis plusieurs mois déjà.

De manière générale, les avions de chasse sont à la mode, le succès au cinéma et en VoD de Top Gun: Maverick l'a prouvé cette année encore, Ace Combat 7: Skies Unknown a d'ailleurs eu droit à du contenu basé sur le film. Vous pouvez retrouver le jeu d'action de Bandai Namco à 49,99 € sur Gamesplanet.