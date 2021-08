Ace Combat : un nouvel épisode avec un studio de soutien en développement, « une nouvelle ère » pour la saga

Ace Combat 7: Skies Unknown a beau être encore soutenu par Bandai Namco Games et Project Aces, il est tout de même sorti au début de l'année 2019 : il peut pour cela remercier ses 3 millions d'exemplaires vendus. L'heure n'est pas encore venue d'accueillir son successeur, mais l'éditeur y pense déjà : il vient de confirmer que le développement d'un nouveau jeu de la série était en cours, à l'occasion d'un live pour les 25 ans de la franchise.

Il s'agira d'une collaboration entre Bandai Namco Games (et certainement l'équipe de Project Aces) et ILCA, studio qui avait aidé sur Skies Unknown et se charge actuellement de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Ce volet devrait marquer « une nouvelle ère » pour la saga, avec à priori plus de moyens humains que jamais. Affaire à suivre.

« Plus que tout, j'espère que les fans sont heureux de savoir que le prochain jeu est en cours de développement », a déclaré Kazutoki Kono, producteur de la série Ace Combat. « Avec cette nouvelle équipe, nous créons un nouvel Ace Combat, une nouvelle ère. Je ne sais pas où nous serons dans les 25 prochaines années, mais la série Ace Combat continuera, et pour tous ceux qui nous soutiennent et créent avec moi, je continuerai à tout donner ».

Dans le même temps, l'éditeur a annoncé un DLC 25th Anniversary DLC: JASDF Skin Series pour Ace Combat 7: Skies Unknown, avec 3 revêtements inspirés de la Japan Air Self Defense Force et des musiques tirées de précédents volets. Il sera disponible sur les boutiques numériques le 31 août prochain.

Nouveaux revêtements Komatsu Special Marking 2017 Skin (F-15J)

6SQ 60th Anniversary Skin (F-2A)

301SQ F-4 Final Year 2020 Skin (F-4E Phantom II) Musiques additionnelles pour le mode multijoueur “Mayhem” (de Ace Combat Zero: The Belkan War )

) “Glacial Skies” (de Ace Combat Zero: The Belkan War )

) “Rendezvous” (de Ace Combat 5: The Unsung War )

) “Blockade” (de Ace Combat 04: Shattered Skies )

) “Transparent Blue” (de Ace Combat 3: Electrosphere )

) “Naval Warfare” (de Ace Combat: Assault Horizon)

