Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : nouveautés expliquées en vidéo, Manaphy offert et Nintendo Switch Lite collector !

Les joueurs attendaient impatiemment les remakes de la quatrième génération de jeux Pokémon. Ils ont été un peu déçus en découvrant Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, des versions modernisées non pas développées par Game Freak, mais par ILCA. L'absence de nouveautés lors de la révélation et la direction artistique chibi ont en effet inquiété plus d'un curieux.



Depuis, en dehors de l'annonce d'une date de sortie, c'est le calme plat pour les jeux Switch, jusqu'au Pokémon Presents du jour qui nous donne enfin plus de grain à moudre. Un trailer inédit a été diffusé, l'occasion de donner un aperçu de l'exploration, des combats, des champions ou de la Team Galaxie. Sur la forme, tout va changer, mais les véritables nouveautés sur le fond seront rares. Il y aura tout de même un système de Cachettes dans les Grands Souterrains, une mécanique inédite donnant lieu à des rencontres de Pokémon spéciaux, des sceaux pour personnaliser les effets d'ouverture de nos Capsule Balls, des mini-jeux originaux pour le Super Show Concours, la possibilité de personnaliser nos héros ou d'afficher une créature à nos côtés en exploration, ou encore une Salle Union pour communiquer en vocal en temps réel en ligne. Vous pouvez voir cela en action dans le segment dédié du Pokémon Présents ou en images en pages suivantes. Suffisant pour susciter votre intérêt ?

Vous pouvez précommander votre exemplaire de Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante pour 44,99 € sur Amazon.fr, pour l'obtenir dès son lancement du 19 novembre 2021. Les premiers acheteurs pourront débloquer un œuf de Manaphy en exclusivité, via une simple utilisation de la fonction Cadeau Mystère avant le 21 février 2022. Notez également que les titres seront compatibles avec Pokémon HOME et ne proposeront pas de combats classés comme Épée et Bouclier.

Obtenez un Œuf de Manaphy Recevez un Œuf de Manaphy en guise de bonus spécial si vous achetez Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante suffisamment tôt. Récupérez votre Œuf en sélectionnant l'option « Via Internet » dans le menu « Cadeau Mystère » en jeu au plus tard le 21 février 2022. Si vous l'ajoutez à votre équipe et parcourez la région de Sinnoh, vous le ferez éclore et obtiendrez un Manaphy. Une connexion Internet est requise pour recevoir l'Œuf de Manaphy. Un abonnement au service Nintendo Switch Online (payant) n'est pas nécessaire. Vous devrez jouer environ deux heures avant d'avoir accès à la fonction « Cadeau Mystère ». Déposez Manaphy à la Garderie Pokémon et obtenez un Phione ! En déposant Manaphy et Métamorph à la Garderie Pokémon de Bonville, vous y trouverez un Œuf. Poursuivez l'aventure avec cet Œuf dans votre équipe pour le faire éclore et obtenir un Phione. Vous devrez jouer environ deux heures avant d'atteindre la Garderie Pokémon de Bonville.

Et si vous n'avez pas encore de console, bonne nouvelle, une Nintendo Switch Lite spéciale aux couleurs de Dialga et Palkia sera commercialisée dès le 5 novembre 2021 ! Il s'agit d'un hommage à la Nintendo DS Lite Onyx Édition Dialga et Palkia exclusivement sortie au Japon à l'époque.