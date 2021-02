Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : les remakes de la 4G enfin officialisés !

Ce Pokémon Presents du 25e anniversaire aura tenu toutes ses promesses malgré les fuites ayant circulé ces dernières heures sur la Toile. L'attente aura été de longue haleine pour les fans espérant un remake de la 4G, mais nous y voilà et plutôt deux fois qu'une pour fêter dignement les 15 ans des versions Diamant et Perle. La Switch va donc accueillir dès cette année Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante !

Il s'agira de jeux assez classiques dans la veine des précédents épisodes avec un système de combat au tour par tour classique et un style visuel super chibi qui n'est pas sans faire penser au remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening. Et effectivement, ce n'est pas Game Freeak qui en a la charge, mais ILCA, Inc., une grande première qui va permettre au studio de pleinement se concentrer sur son monde ouvert dans Légendes Pokémon: Arceus. Pour autant, Junichi Masuda est impliqué aux côtés de Yuichi Ueda, tous deux en tant que réalisateurs.

