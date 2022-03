Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : les méthodes d'obtention d'Arceus et Darkrai dévoilées

À l'époque de Pokémon Version Diamant et Version Perle sur Nintendo DS, certains objets ont été programmés dans le jeu dans le but de bloquer des évènements en lien avec des créatures légendaires. Sauf qu'ils n'ont alors pas tous été distribués... Nous trouvions parmi eux la Lettre Chen rendant accessible la zone de Shaymin (Platine y avait eu droit). Cette dernière est justement disponible jusqu'au 27 mars dans les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, et deux autres objets similaires vont également être distribués comme vient de l'annoncer The Pokémon Company.

Nous retrouvons d'abord la Carte Membre servant à ouvrir la porte de la maison de Joliberges, donnant ensuite accès à l'île Nouvellelune où se terre Darkrai. Là encore, les versions d'origine n'y ont jamais eu droit, seul Platine ayant eu ce privilège. Eh bien, elle va être distribuée par Cadeau Mystère du 1er au 30 avril, sans aucuns frais. Du côté de la Flûte Azur, cela risque de faire grincer quelques dents, car cet objet déjà codé dans les jeux, qui n'avait jamais été rendu disponible à l'époque, nécessitera de posséder une sauvegarde de Légendes Pokémon : Arceus où l'aventure a été complétée, poussant donc en quelque sorte à l'achat... Vous pourrez la récupérer à compter de ce mercredi 16 mars une fois la mise à jour 1.3 disponible. Il faudra ensuite vous rendre aux Colonnes Lances.

Pour rencontrer Arceus : pour croiser Arceus dans Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante, il faudra avoir téléchargé la mise à jour (version 1.3.0) de ces jeux, et posséder une sauvegarde de Légendes Pokémon : Arceus dans laquelle toutes les missions principales sont terminées. Les joueurs et joueuses recevront ensuite l’objet « Flûte Azur » dans Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante après avoir fait leur entrée au Panthéon et obtenu le Pokédex national. Il leur suffira ensuite de se rendre à l'entrée des Colonnes Lances pour rencontrer le Pokémon fabuleux Arceus.

Pour se lier d’amitié avec Darkrai : l’objet « Carte Membre » sera distribué aux joueurs et joueuses du vendredi 1er avril 2022 à 06h24 UTC au samedi 30 avril 2022 à 20h28 UTC. Après avoir récupéré cet objet (en allant dans le menu « Cadeau Mystère » et en sélectionnant l'option « Via Internet »), fait leur l'entrée au Panthéon, obtenu le Pokédex national et terminé l'évènement en jeu lié à Cresselia, les joueurs et joueuses pourront se rendre sur l'Île Nouvellune, où se trouve le Pokémon fabuleux Darkrai.

Après ça, toute l'attention sera sans doute désormais portée sur Pokémon Écarlate et Violet, les jeux de la 9G récemment annoncés.

