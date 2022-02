Pokémon Day 2022 : évènement de Shaymin dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante, 8G dans Pokémon GO et autres petites annonces

Le Pokémon Presents diffusé en cette journée anniversaire de la licence s'est finalement révélé être une excellente surprise avec l'annonce de la 9G et du duo de jeux Switch Pokémon Écarlate et Violet. Légendes Pokémon : Arceus n'a pas été laissé pour compte et a droit à une mise à jour 1.1 riche en nouveautés, ainsi qu'un anime (toujours en vente à 49,99 € sur Amazon). Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont aussi eu un petit quelque chose, qui était assez prévisible et ne sera sans doute pas le dernier « ajout » du genre (coucou Darkrai). En effet, la Lettre Chen va être distribuée dès ce dimanche et sera à récupérer via le Cadeau Mystère, permettant d'accéder à une zone au-delà de la Route 224 pour y capturer Shaymin, qui pourra ensuite prendre sa Forme Céleste grâce à la Gracidée. Rien de nouveau en soi puisque l'évènement était codé dans les jeux d'origine, bien que jamais activé.

Les autres titres de la licence ont aussi fait leur petite apparition à tour de rôle, avec pour commencer Pokémon GO, où les créatures d'Alola (7G) vont être ajoutées à partir du 1er mars à 10h00. Enfin, même avant pour Noadkoko d'Alola, qui va se taper l'incruste jusqu'à cette date.

Les joueurs de Pokémon Masters EX vont eux pouvoir fêter les deux ans et demi du jeu mobile en recevant 3 000 Diamants dès à présent et en bénéficiant de 10 Duos par jour pendant 10 jours sans aucun frais ! Flora, Carolina et Roy vont eux avoir droit à des tenues spéciales, tandis que la Route Victoire a été récemment ajoutée. Divers évènements ont aussi lieu dans Pokémon Café ReMix :

Un bonus de connexion permettant de recevoir la Couronne de fête de Bulbizarre (disponible jusqu’au mercredi 9 mars à 05h59 UTC) ;

L’augmentation pendant 4 jours du taux d’apparition de Tiplouf chromatique (jusqu’au mercredi 2 mars à 05h59 UTC) ;

La possibilité d’utiliser la nouvelle fonctionnalité « livraison » 11 fois sans frais (jusqu’au mercredi 9 mars à 05h59 UTC).

Enfin, Hoopa est présent temporairement dans le MOBA Pokémon UNITE, avec des défis permettant de débloquer de façon permanente son Permis Unité, et un bonus de connexion pour la Journée Pokémon donne droit à une casquette et un tee-shirt pour notre avatar. Les parties rapides accueillent sinon un mode Parties frénétiques et Duralugon sera prochainement ajouté.

Il y en a donc pour tous les goûts afin de célébrer le Pokémon Day 2022.

