Xbox Game Pass : les nouveautés de novembre 2022 dévoilées, avec des sorties en exclusivité et en day one

Après un mois d'octobre encore riche en nouveautés, parfois en day one, Xbox nous prépare encore de belles choses pour son Game Pass en novembre 2022. Il vient de dévoiler le programme des deux premières semaines, marquées par l'arrivée d'épisodes de The Walking Dead, de Return to Monkey Island dès son portage sur Xbox One, ou encore celle de Pentiment, exclusivité signée Obsidian, et Somerville, exclusivité temporaire de l'un des créateurs d'Inside.



Voici le programme des nouveautés du début du mois.

Disponible aujourd'hui The Legend of Tianding (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)

(PC) The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) 3 novembre Ghost Song (Cloud, Console et PC) 8 novembre Football Manager 2023 (PC)

(PC) Football Manager 2023 Console (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Return to Monkey Island (Cloud, Console et PC) 10 novembre Vampire Survivors (Console) 15 novembre Pentiment (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Somerville (Console et PC)

Il y a sinon quelques départs à prévoir, avec Football Manager 2022 et Football Manager 2022 Xbox Edition qui quitteront le service le 8 novembre, et Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden et Supraland le 15 novembre. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter du catalogue sur toutes les plateformes pour 12,99 € par mois.