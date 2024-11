Xbox Game Pass : les autres ajouts de novembre 2024 dévoilés, avec Tchornobyl en vedette

Les deux semaines qui viennent de s'écouler ont accueilli plusieurs belles nouveautés en day one pour les abonnés au PC/Xbox Game Pass, ainsi que l'arrivée par surprise de Spyro Reignited Trilogy. Une autre va être lancée dès demain, à savoir S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un titre attendu par bon nombre de joueurs depuis des années. Pour le reste, ce ne sera en revanche pas bien fou.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme complet pour la fin novembre. Notez que 9 départs sont prévus pour le samedi 30 et que deux des ajouts sont d'ores et déjà disponibles pour les membres Ultimate.

Disponible aujourd'hui

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès aujourd'hui dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Embarquez pour une expérience aérienne inégalée avec Microsoft Flight Simulator 2024. Lancez-vous dans des missions dynamiques, défiez d'autres pilotes dans les airs et explorez une reconstitution numérique de la Terre d'un réalisme saisissant. Avec la plus grande flotte d'appareils jamais proposée, préparez-vous à élever la simulation à de nouveaux sommets.

Bientôt disponibles

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Plongez au cœur de la zone d'exclusion de Tchornobyl, un lieu mystérieux regorgeant de dangers, d'anomalies surnaturelles et d'artefacts puissants. Construisez votre propre légende en explorant cet univers hostile, où chaque décision influencera votre avenir et celui de l'humanité. Votre chemin vers le cœur de Tchernobyl sera semé de défis intenses. Serez-vous prêt ?

Little Kitty, Big City (Console) - 20 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Dans cette aventure en monde ouvert, incarnez un chat intrépide et adorable qui cherche à retrouver son chemin vers sa maison. Explorez une ville pleine de surprises, faites des rencontres inattendues avec d'autres animaux, essayez des accessoires amusants et, bien sûr, apportez une touche de chaos typiquement féline à votre périple.

PlateUp! (Console) - 20 novembre

Maintenant disponible dans le Game Pass Standard. Gérer un restaurant n'a jamais été aussi palpitant ! Avec PlateUp!, préparez des plats, servez vos clients et personnalisez vos établissements pour bâtir un véritable empire culinaire. Grâce à un système roguelite, débloquez de nouvelles recettes et capacités en explorant des environnements générés aléatoirement. Jouez en solo ou invitez jusqu'à trois amis pour des sessions de cuisine mémorables.

Nine Sols (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 26 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Découvrez un univers fascinant avec Nine Sols, un jeu de plateformes en 2D aux combats fluides et stratégiques inspirés de Sekiro. Partez à la conquête d'un monde inspiré de la culture asiatique, où un héros en quête de vengeance affronte les puissants Sols, les anciens souverains d'un royaume déchu. Une aventure riche en histoire et en émotions vous attend.

Aliens: Dark Descent (Cloud, Console et PC) - 27 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Prenez les commandes d'une équipe de Marines coloniaux et affrontez une invasion de Xénomorphes sur la Lune Lethe. Dirigez vos soldats en temps réel face à des menaces terrifiantes, incluant des créatures emblématiques de la franchise Alien, des agents renégats de Weyland-Yutani et des monstres inédits. Préparez-vous à une tension constante et à des décisions stratégiques cruciales.

Avantages pour Genshin Impact disponibles dès le 20 novembre

Partez à l'aventure dans le monde de Teyvat grâce à cette expérience RPG en monde ouvert sur Xbox Series X|S. À partir du 20 novembre, les membres Game Pass Ultimate recevront des récompenses exclusives directement en jeu :

Pierre de la fatalité ×2 ;

Coffre de base d'arme du nord ×1 ;

Leçons du héros ×10 ;

Mora ×100 000 ;

Minerai de renforcement mystique ×15.

Une belle façon de commencer votre voyage !

Au cas où vous l'auriez manqué

Spyro Reignited Trilogy (Cloud, Console et PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Redécouvrez les aventures flamboyantes de Spyro avec la trilogie remastérisée. Les trois jeux classiques (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! et Spyro: Year of the Dragon) reviennent dans une version entièrement revisitée en HD, tout en conservant leur charme original. Parfait pour raviver la nostalgie ou pour une toute première découverte.

Mises à jour et contenus additionnels

Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone Saison 01 - Disponible maintenant

Préparez-vous pour une saison explosive ! La saison 01 de Black Ops 6 débute avec six cartes multijoueurs, une variante festive de Nuketown, sept nouvelles armes, une carte Zombies inédite et une intégration complète avec Warzone. Découvrez également la nouvelle carte Resurgence, Area 99, qui promet des affrontements intenses.

League of Legends: Ambessa, Matriarche de la Guerre - Disponible maintenant

La puissante Ambessa débarque sur la Faille de l'invocateur en tant que top-laner. Débloquez instantanément ce nouveau champion grâce au Xbox Game Pass et préparez-vous à dominer vos adversaires.

Arcane saison 2 dans Valorant - Disponible jusqu'au 5 décembre

Célébrez la nouvelle saison d'Arcane sur Netflix avec des cosmétiques inspirés de Vi et Jinx, comme les Gantelets Atlas et le skin Vandal Fishbones. Un must pour les fans de la série !

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

The Elder Scrolls Online : Pack Anniversaire 10 ans #4 - Disponible maintenant

Fêtez une décennie d'ESO avec des bonus exclusifs :

2 Parchemins d'Expérience ;



1 Parchemin de Recherche générale instantanée ;



500 Sceaux des Volontés.

Profitez-en dès aujourd'hui !

Sea of Thieves : Pack Combattant Festif - Disponible maintenant

Récupérez ce pack festif qui inclut quatre armes thématiques (tromblon, sabre, pistolet et fusil à lunette) ainsi que des emotes pour célébrer les fêtes de fin d'année en mer.

Ils nous quittent le 30 novembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.