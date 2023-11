Xbox Game Pass : les autres nouveautés de novembre 2023 dévoilées, ce sera assez léger

Nous arrivons déjà à la moitié du mois de novembre 2023 et Xbox fait donc le point sur les prochaines nouveautés qui arriveront dans le PC/Xbox Game Pass. Avec pas moins de 11 productions jusqu'à présent, autant dire que les abonnés ont eu l'embarras du choix ces derniers jours. Ce sera bien plus calme ensuite, avec seulement trois jeux, dont une nouveauté day one.

En effet, Persona 5 Tactica sera disponible à son lancement, accompagné d'un portage Xbox de Dune: Spice Wars, qui était jusqu'à présent jouable uniquement sur PC, et de Rollerdrome. Vous trouverez ci-dessous tout le programme pour la fin novembre, avec pour ne pas changer quelques départs.

Disponible aujourd'hui

Coral Island (Cloud et Xbox Series X|S)

Coral Island invite les joueurs et les joueuses à être qui ils veulent et à vivre sur une île enchanteresse à leur propre rythme – en vivant de la terre, en nourrissant les animaux, en nouant des relations avec des habitants divers et en rendant le monde qui les entoure plus vivant et plus harmonieux.

Bientôt disponibles

Persona 5 Tactica (Cloud, Console et PC) – 17 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Après un étrange incident, les Phantom Thieves se retrouvent en grand danger jusqu'à ce qu'un mystérieux révolutionnaire les sauve et leur propose un marché en échange de leur aide. Rassemblez une équipe de héros dans une toute nouvelle histoire dans cette aventure de combat palpitante qui se déroule dans l'univers emblématique de Persona !

Dune: Spice Wars (Cloud et Console) – 28 novembre

Disponible dès maintenant avec le PC Game Pass et bientôt sur les consoles Xbox et le Cloud Gaming (Beta) ! Un jeu de stratégie en temps réel 4X par les développeurs de Northgard, acclamé par la critique. Situé dans l'univers avant-gardiste de Dune de Frank Herbert, vous devez diriger votre faction et vous battre pour contrôler et dominer la rude planète désertique d'Arrakis.

Rollerdrome (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 novembre

Bienvenue en 2030. Dans un monde où les entreprises règnent et où les frontières entre réalité et performance sont floues, le public est distrait par un nouveau sport brutal : le Rollerdrome. Faites l'expérience d'un jeu de tir à la troisième personne qui fait monter l'adrénaline et qui mêle des combats intenses à des mécanismes de ruse. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir le champion ?

Mises à jour et contenus téléchargeables

Grounded: Make It and Break It (mise à jour) – Disponible aujourd'hui

Créez, partagez et lancez-vous dans de nouvelles aventures avec de puissants outils en jeu dans la dernière mise à jour Make It and Break It de Grounded. De plus, découvrez une multitude de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus pour les vétérans comme pour les nouveaux venus !

Microsoft Flight Simulator Mise à Jour XV: Nordics & Greenland – Disponible dès maintenant

Nous visitons à nouveau la région nord de l'Europe avec une mise à jour qui inclut l'Islande, le Groenland, le Svalbard, les îles Féroé, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande. Cette mise à jour comprend 10 villes améliorées, plus de 90 POI, 5 nouveaux aéroports créés à la main, ainsi que 9 activités qui mettent en valeur cette magnifique région de notre planète. Disponible dès maintenant en tant que mise à jour gratuite.

Valorant : Il est temps de se battre en duel avec l'agent Iso dans l'épisode 07 // Acte III – Disponible dès maintenant

L'agent chinois Iso démantèle l'opposition avec la maîtrise et la détermination d'un agent expérimenté. Reconfigurant l'énergie Radianite ambiante en une protection à l'épreuve des balles, il se dirige avec assurance vers son prochain affrontement décisif, quelles que soient les chances de succès. Les membres du Game Pass peuvent débloquer instantanément cet agent grâce à leur abonnement !

Ils nous quittent le 30 novembre

Ne laissez pas ces jeux partir sans un adieu digne de ce nom ! N'oubliez pas d'utiliser votre réduction réservée aux membres pour économiser sur vos achats afin de conserver ces jeux dans votre bibliothèque.