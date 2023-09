Xbox Game Pass : les nouveautés de fin septembre 2023 dévoilées, avec 4 titres en day one et un AAA de 2022 !

Le Xbox Game Pass ne mise actuellement pas sur la quantité, mais plutôt sur la nouveauté. Après Starfield au début du mois et Lies of P qui intègre le catalogue aujourd'hui même, 4 titres vont en effet être ajoutés au service en day one d'ici fin septembre, ou plutôt même début octobre : Party Animals, PAYDAY 3, Cocoon et The Lamplighter's League. Et, cerise sur le gâteau, ils seront accompagnés par Gotham Knights, l'un des hits de l'année dernière.

La seule ombre au tableau est que 7 jeux vont quitter le catalogue le 30 septembre : ils sont listés à la fin de cet article.

Disponible aujourd’hui

Lies of P (Cloud, Console, et PC)

Disponible aujourd’hui dans le Game Pass ! Lies of P est un jeu soulslike trépidant qui part de l’histoire de Pinocchio et la détourne totalement en la déroulant dans le décor sombre et élégant de la Belle Époque. Dans notre jeu soulslike, vous devez vous adapter et choisir vos armes pour affronter des horreurs indicibles, démasquer les secrets insondables des élites de la ville et choisir de surmonter les défis en usant de vérité ou bien en tissant des mensonges, tout au long de votre quête personnelle. Pour en savoir plus sur Lies of P, allez lire notre article sur le site Xbox Wire.

Bientôt Disponibles

Party Animals (Cloud et Console) – 20 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Combattez avec ou contre vos amis dans Party Animals ! Choisissez votre personnage parmi un groupe d’animaux adorables et affrontez-les dans différents modes de jeu pour être le dernier à rester debout dans l’ultime jeu de combat compétitif. Pattes en avant, attrapez une ventouse et préparez-vous à faire la fête comme une bête.

Payday 3 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 21 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Payday 3 est la suite très attendue d’un des jeux de tir en coop les plus populaires de tous les temps. Depuis la sortie du premier épisode, de nombreux joueurs ont goûté au frisson que procurent la planification et l’exécution minutieuses d’un casse. C’est ce qui fait de Payday une expérience FPS coopératif de haut niveau.

Cocoon (Console et PC) – 29 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Conçu par Jeppe Carlsen – Lead Gameplay Designer de Limbo et Inside, Cocoon vous plonge dans une aventure à travers des mondes à l’intérieur de mondes. Maîtrisez les mécanismes du saut entre les mondes pour élucider un mystère cosmique.

Gotham Knights (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 3 octobre

Batman est mort. Un monde criminel de plus en plus étendu a envahi les rues de Gotham City. C’est maintenant à la famille Batman – Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin – de protéger Gotham, d’apporter de l’espoir à ses citoyens, de la discipline à ses policiers et enfin de la frayeur à ses criminels.

The Lamplighter’s League (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 3 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Faufilez-vous, volez et tirez pour vous frayer un chemin dans un monde d’aventures au style « pulp » dans The Lamplighters League ! Parcourez une variété de lieux passionnants à travers le monde et triomphez de vos ennemis dans des combats stratégiques au tour par tour et, si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez bien sauver le monde.

Mises à jour et contenus téléchargeables

EA Sports FC 2024: Essai en accès anticipé – 22 septembre

Bienvenue au World’s Game. Essayez EA Sports FC 24 pendant 10 heures complètes à partir du 22 septembre avec le Game Pass Ultimate via EA Play. Les membres reçoivent également un pack de bienvenue et économisent 10 % sur leur précommande de FC 24 et sur d’autres achats de contenu numérique EA !

Nouveau Champion de League of Legends : Briar, la faim insatiable – Disponible dès maintenant

Préparez-vous à plonger dents en avant avec le nouveau Champion de League of Legends : Briar, la faim insatiable. Après des années de captivité, Briar est maintenant en liberté et elle est prête à déterminer qui est son ami et qui est sa proie. Les membres du Game Pass peuvent instantanément se mettre à table avec ce nouveau jungler et faire de l’ennemi un véritable festin !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

EA Sports UFC 4 – Pack combattant et personnalisation

Les membres du Game Pass Ultimate peuvent débloquer les redoutables poids lourds Anthony Joshua et Tyson Fury, ainsi que le pack de personnalisation Kumite et le pack de personnalisation Backyard. Réclamez ce pack jusqu’au 5 octobre. Débloquez les redoutables poids lourds Anthony Joshua et Tyson Fury. Obtenez également les deux packs de personnalisation Kumite et La cour. Pack disponible jusqu’au 5 octobre.

Apex Legends : Charme d’arme Cocktail énergisant

Assurez-vous d’ajouter un peu de style à votre arsenal avec le Charme d’arme Cocktail énergisant d’Apex Legends, disponible avec votre abonnement EA Play inclus jusqu’au 9 octobre.

Ils nous quittent le 30 septembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.