Xbox Game Pass : un méga-hit en vedette des nouveautés de début septembre 2023

Le programme des ajouts au Game Pass sera assez menu pour les 2 prochaines semaines, mais qu'importe : l'un des titres les plus attendus de l'année sera de la partie. C'est en effet demain que sort la version standard de Starfield sur PC, Xbox Series X|S et Xbox Cloud Gaming, quelques jours après le début de l'accès anticipé réservé aux acheteurs de la Premium Edition.



À part ça, en plus de Gris déjà annoncé pour aujourd'hui même, nous retrouverons l'apprécié Solar Ash, qui sortira donc enfin sur Xbox One et Xbox Series X|S le 14 septembre, et Lies of P, comme prévu en day one le 19. Microsoft en profite pour rappeler que, ces derniers jours, Humankind, Age of Empires IV: Anniversary Edition et Call of the Wild: The Angler ont également été ajoutés au service ces derniers jours sans apparaître au dernier calendrier officiel. 9 titres ont enfin eux prévu de quitter le catalogue le 15 septembre.

Disponible aujourd’hui Gris (Cloud, Console, et PC) Gris fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass aujourd’hui ! Gris est une jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, elle s’est égarée dans le tréfonds d’un monde qu’elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l’aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée. Prochainement Starfield (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 6 septembre Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Starfield est le premier nouvel univers créé en 25 ans par Bethesda Game Studios, les créateurs maintes fois récompensés de The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Créez le personnage de votre choix et explorez-le avec une liberté inégalée en vous lançant dans une épopée qui vous permettra de répondre au plus grand mystère de l’humanité. Pour vous aider à démarrer votre épopée, l’équipe du Xbox Wire a créé « Débuter Starfield », un guide en quatre parties couvrant les bases du jeu. Découvrez la première partie ici. Solar Ash (Cloud, Console, et PC) – 14 septembre Les créateurs du titre primé Hyper Light Drifter vous proposent le monde de Solar Ash, un jeu où la vitesse et la gravité sont au cœur de l’action. Au cœur d’un paysage de rêve surréaliste rempli de ruines abandonnées depuis longtemps par de grandes civilisations passées, vous incarnez Rei, une Voidrunner déterminée à ne reculer devant rien pour empêcher que sa planète ne devienne la proie de l’Ultravoid et de sa faim éternelle. Lies of P (Cloud, Console, et PC) – 19 septembre Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Lies of P est un jeu de type Soulslike palpitant qui reprend l’histoire de Pinocchio, la détourne et la place dans le décor sombre et élégant de la Belle Époque. Pour affronter des horreurs indicibles, dénouer les secrets insondables des élites de la ville et surmonter des situations difficiles, vous devrez faire des choix cruciaux entre vérité et mensonge, afin de découvrir votre véritable nature. Au cas où vous l’auriez manqué Age of Empires IV: Anniversary Edition (Cloud et Console) – Disponible Pendant des années, vous avez combattu des armées et fait de l’histoire la vôtre. Aujourd’hui, il est temps d’entrer à nouveau dans l’histoire grâce à une nouvelle avancée dans le domaine des jeux de stratégie : Age of Empires IV: Anniversary Edition, désormais disponible sur les consoles Xbox. Cette version comprend des commandes natives pour la manette Xbox, une interface utilisateur spécifique à la console et un nouveau didacticiel intuitif conçu pour aider les nouveaux joueurs et les joueuses à se familiariser avec le jeu. Call of the Wild: The Angler – Disponible Adonnez-vous aux plaisirs de la pêche au sein d’un monde ouvert inspiré de lieux réels. Partez à l’aventure dans des environnements uniques en bateau, en véhicule tout-terrain ou à pied. Détendez-vous dans votre endroit favori ou baladez-vous dans la nature avec vos amis, et devenez un maître de la pêche. Humankind (Cloud et Console) – Disponible Humankind est un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l’histoire de l’humanité et associer des cultures pour créer une civilisation à votre image. Réécrivez le récit de l’histoire de l’humanité en menant votre peuple de l’Antiquité à l’ère moderne. Jusqu’où mènerez-vous l’humanité ? Mises à jour et contenus téléchargeables No Man’s Sky: Echoes (Mise à Jour) – Disponible Partez à la rencontre d’une société secrète d’extraterrestres robotisés avec la mise à jour 4.4, Echoes ! Poursuivant la trame narrative introduite dans Interceptor, explorez les mystères de l’Autophage, accomplissez leurs rituels, apprenez leur langue et assemblez votre propre bâton de cérémonie. Dans les profondeurs de l’espace, affrontez d’immenses cuirassés hors-la-loi, traversez leurs tranchées et détruisez des éléments vulnérables dans un nouveau combat spatial tactique – et bien plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site Xbox Wire. Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – Á la Recherche de Guybrush – Disponible Le prochain chapitre de Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island est arrivé ! Un plan a été élaboré pour délivrer Guybrush de sa prison, mais pour réussir, vous devrez vaincre trois épreuves légendaires ! Jouez à cette nouvelle Fable dès maintenant avec le Xbox Game Pass. Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate Les Quêtes du Game Pass de septembre commencent aujourd’hui. Les membres du Game Pass Ultimate et du Game Pass Console peuvent gagner des points en jouant à leurs jeux préférés. Human Fall Flat (250 points – Ultimate uniquement) – Grimper 30 mètres

Among Us (5 points) – Y jouer

Earn an Achievement (50 Points – Quatidien) – Obtenir un succès dans n’importe quel jeu du Game Pass Ils nous quittent le 15 septembre Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer. Amazing Cultivation Simulator (PC)

Simulator (PC) Aragami 2 (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Metal Hellsinger (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Tainted Grail: Conquest (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Train Sim World 3 (Cloud, Console, et PC)

