Xbox Game Pass : les nouveautés de fin août 2023 dévoilées, avec 2 jeux en day one

Il n'est pas impossible que Xbox nous annonce quelques surprises pour le Game Pass lors de la gamescom 2023, mais en attendant, le programme de fin août est plus serré. Nous aurons en effet seulement droit à 4 ajouts au catalogue durant les prochaines semaines, avec tout de même 2 nouveautés en day one.

En plus de Firewatch le 17 août et Gris le 5 septembre (le calendrier s'étend jusque là), nous pourrons en effet mettre la main sans attendre sur The Texas Chain Saw Massacre le 18 et Sea of Stars le 29 août, aussi bien sur PC, sur Xbox One et sur Xbox Series X|S qu'en Xbox Cloud Gaming. La liste est donc courte, mais pas décevante pour autant.

En parallèle, Black Desert, Commandos 3 – HD Remaster, Immortality, Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2 et Tinykin ont prévu de quitter le service le 31 août, alors ne tardez pas à les lancer si vous voulez en profiter à moindres frais. Vous pouvez comme toujours jouir de l'ensemble de ce que propose le Game Pass via sa déclinaison Ultimate à 14,99 € par mois.