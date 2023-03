The Texas Chain Saw Massacre dévoile sa date de sortie, un test technique aussi prévu

Lors des Game Awards 2021, Gun Interactive et Sumo Nottingham dévoilaient The Texas Chain Saw Massacre, un nouveau jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique basé sur le film de Tobe Hooper. Depuis, le titre se fait attendre, mais les choses se précisent un peu plus aujourd'hui :

Au travers d'une courte bande-annonce diffusée par IGN, les studios annoncent que la date de sortie de The Texas Chain Saw Massacre est fixée au 18 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Mais avant cela, un test technique sera lancé le 25 mai prochain, uniquement sur Steam, qui fera office de bêta fermée. Le jeu opposera pour rappel un groupe de survivants à l'un des membres d'une famille de cannibales, dont Leatherface.

The Texas Chain Saw Massacre sera rajouté dans le PC/Xbox Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner au service de Microsoft contre 29,99 € pour trois mois via Amazon.