The Texas Chain Saw Massacre : plateformes, année de sortie, bande-annonce et présence dans le Game Pass

Gun Interactive et Sumo Nottingham avaient dévoilé lors des Game Awards 2021 The Texas Chain Saw Massacre, un jeu vidéo multijoueur au gameplay asymétrique basé sur le film d'horreur Massacre à la Tronçonneuse. Le titre est de retour aujourd'hui à l'occasion du Xbox Games Showcase Extended 2022, avec une nouvelle bande-annonce :

Si le jeu est là ce soir, c'est parce qu'il sera rajouté au catalogue du Game Pass (PC et Xbox) à son lancement en 2023. Mais les studios font également le point sur les plateformes, The Texas Chain Saw Massacre est attendu sur PC (Steam), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais pas avant l'année prochaine donc.

L'éditeur Gun Interactive est pour rappel derrière le très sympathique Friday the 13th: The Game, malheureusement abandonné à cause d'un souci avec les droits de la licence, mais ce jeu The Texas Chain Saw Massacre devrait ravir les fans de gore à sa sortie. En attendant, vous pouvez retrouver Massacre à la Tronçonneuse en Blu-ray à 9,72 € sur Amazon.