The Texas Chain Saw Massacre : le contenu se limitera à un seul film, le studio explique pourquoi

Sumo Nottingham et Gun Interactive lanceront en août prochain The Texas Chain Saw Massacre, un jeu d'horreur au gameplay asymétrique dans la lignée de Vendredi 13 : Le Jeu et Dead by Daylight. Un titre évidemment basé sur le film The Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre à la tronçonneuse en français.

Mais contrairement à Evil Dead: The Game qui piochait ses personnages et références dans toute la franchise, films et série, The Texas Chain Saw Massacre se focalisera sur le long-métrage de 1974 réalisé par Tobe Hopper. Cela peut être frustrant pour les fans de la saga, entre suites plus ou moins canoniques et reboots, mais le directeur du jeu Wes Keltner explique pourquoi :

Petit rappel. Nous avons les droits interactifs sur le film de 1974. Nous ne pouvons pas mettre des personnages ou des lieux d'autres films Massacre à la tronçonneuse parce que nous n'avons pas ces droits. Exiger que nous les ajoutions n'est pas la façon dont Hollywood fonctionne. L'octroi de licences en général est globalement une pagaille totale. Mon conseil pour vous : Soyez hypé pour ce qui est là. Parlez-en à tous ceux que vous connaissez. Postez sur les réseaux sociaux, retweetez et discutez du jeu. D'après mon expérience, Hollywood réagit au buzz, pas aux demandes.

The Texas Chain Saw Massacre mettra donc en scène les personnages du tout premier film de la franchise, mais si le titre fonctionne, peut-être que les producteurs des longs-métrages seront plus enclins à négocier pour rajouter du contenu d'autres films. La date de sortie de The Texas Chain Saw Massacre est fixée au 18 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, il sera inclus dans le PC/Xbox Game Pass dès son lancement. Vous pouvez vous abonner au service Ultimate de Microsoft contre 12,99 € sur Amazon.