The Texas Chain Saw Massacre est disponible, c'est une boucherie

Si Dead by Daylight reste la référence du jeu d'horreur au gameplay asymétrique, Friday the 13th: The Game aurait pu être un sérieux concurrent, si le titre d'IllFonic et Gun Interactive n'avait pas été abandonné à cause de problèmes de droits avec la société de production du film Vendredi 13.

Gun Interactive remet quand même ça avec The Texas Chain Saw Massacre, cette fois développé par Sumo Nottingham et bien sûr basé sur le film Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, et seulement lui. Dans le long-métrage horrifique à petit budget, une bande de jeunes amis se retrouvait pourchassée par une famille de cannibales, dont le fils Leatherface affublé d'un masque cousu avec les peaux de ses victimes. Dans le jeu, ce sera la même chose, avec une équipe de quatre Victimes qui doit trouver des outils pour organiser sa fuite en toute discrétion, tandis que les joueurs incarnant trois membres de la Famille du Massacre devront les traquer et les éliminer avant leur évasion.

The Texas Chain Saw Massacre est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la bande-annonce de lancement est à admirer ci-dessus et vous pouvez retrouver des cartes PSN prépayées sur Amazon.