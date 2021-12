TGA 2021 : The Texas Chain Saw Massacre, un nouveau jeu d'horreur en multijoueur asymétrique dévoilé

Après Friday the 13th: The Game et en attendant Evil Dead: The Game, un autre jeu inspiré d'un classique du cinéma d'horreur a été annoncé aux Game Awards 2021. Décidément, Dead by Daylight en aura inspiré plus d'un, car The Texas Chain Saw Massacre sera lui aussi un jeu en multijoueur asymétrique.

Il se basera sur l'univers et les personnages du classique de 1974, avec bien évidemment Leatherface en tant que personnage jouable. Il sera développé par Sumo Digital Nottingham, et surtout par Gun, à qui nous devons Friday the 13th: The Game. Pour le reste, c'est le mystère total, que ce soit au niveau des consoles d'accueil, du gameplay ou de la date de sortie.

Si vous aimez les jeux d'horreur et les expériences en ligne, vous n'aurez cependant pas de quoi chômer ces prochains mois.