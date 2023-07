Xbox Game Pass : les nouveautés de fin juillet 2023 dévoilées, avec 2 jeux en day one

La suite de l'été du Xbox Game Pass sera placée sous le signe des productions indépendantes. Sept jeux vont ainsi être ajoutés au service d'ici la fin du mois de juillet 2023, dont deux en day one : Techtonica, jeu de gestion d'industrie extraterrestre en vue à la première personne proposé dès son Accès Anticipé aujourd'hui, et Venba, jeu de cuisine narratif chez une famille indienne émigrée au Canada, à retrouver le 31 juillet.

Nous aurons sinon droit au jeu d'aventure et de photographier Toem, au jeu de plateforme The Cave, à l'original jeu de réflexion Maquette, à l'aventure spirituelle Figment 2: Creed Valley, au jeu de gestion de ville sur une créature géante The Wandering Village, au shooter Serious Sam: Siberian Mayhem et au retour de l'incontournable Celeste.

Disponible aujourd’hui

Techtonica (Game Preview) – 18 juillet – (Cloud, Console, et PC)

Disponible dès le premier jour avec Game Pass : Plongez dans le monde souterrain et bioluminescent d’une planète extraterrestre rebelle en explorant et en construisant de vastes usines dans Techtonica. Travaillez seul ou en coopération pour maîtriser l’automatisation, rassembler des ressources, rechercher de nouvelles technologies, modeler le terrain destructible, établir une base d’opérations et découvrir des secrets oubliés de longue date. Jouable sur Cloud, Console et PC.

Toem (Cloud, Console, et PC)

Partez pour une fantastique expédition et utilisez votre œil de photographe pour découvrir les mystères du Toem magique dans ce jeu d’aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de belles photos et frayez-vous un chemin dans un paysage relaxant !

Maquette (Console et PC) – 19 juillet

Maquette est un jeu de puzzle récursif à la première personne qui vous emmène dans un monde où chaque bâtiment, plante et objet est à la fois minuscule et incroyablement gret. Maquette rend cela possible en enroulant le monde sur lui-même de manière récurrente, à la manière de MC Escher-esque.

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console, et PC) – 20 juillet

Figment 2: Creed Valley est un jeu d’aventure qui se déroule dans l’esprit humain. Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l’Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques.

The Wandering Village (Cloud, Console, et PC) – 20 juillet

The Wetering Village est un jeu de simulation de construction de ville sur le dos d’une gigantesque créature errante ! Construisez votre colonie et commencez une relation symbiotique avec le colosse. Parviendrez-vous à survivre ensemble dans ce monde post-apocalyptique à la fois hostile et magnifique, contaminé par des plantes toxiques ?

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 25 juillet

Serious Sam: Siberian Mayhem est une nouvelle extension autonome dans le monde du classique du FPS. Rejoignez le combat contre Notorious Mental dans un voyage au cœur des étendues sauvages de la Russie, et frayez-vous un chemin à travers des hordes d’ennemis allumés, dans ce chapitre inédit des aventures de Sam Stone !

Venba (Console et PC) – 31 julllet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Derba est un petit jeu de cuisine narratif dans lequel vous incarnez une mère indienne qui a immigré au Canada avec sa famille dans les années 1980. Les joueurs cuisineront divers plats et restaureront des recettes oubliées, auront des conversations et découvriront l’histoire de cette famille, son amour, ses pertes et bien d’autres choses encore.

Celeste (Cloud, Console, et PC) – 1er août

Celeste marque son retour dans la librairie du Game Pass ! Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs au mont Celeste, dans ce jeu de plateformes ultra relevé fait à la main, réalisé par les créateurs du classique TowerFall.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Naraka: Bladepoint Deluxe Edition Upgrade – Disponible dès maintenant

Naraka : Bladepoint est désormais gratuit, et tous les membres du Game Pass bénéficieront d’une migration gratuite de l’édition stetard actuelle vers la nouvelle édition Deluxe, ainsi que de récompenses en jeu.

League of Legends Champion: Naafiri – 20 juillet

Les membres du Game Pass peuvent immédiatement débloquer le tout nouveau champion de League of Legends, Naafiri, le 20 juillet grâce à leur abonnement. Sa meute trouvera toujours la proie solitaire. À vous de choisir : mourir de faim ou festoyer.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Islet – 20 juillet

Voyagez au cœur des Caraïbes avec Sea of Thieves : The Legend of Monkey Island – une histoire originale racontée en plusieurs épisodes à travers trois Tall Tales, dont le premier arrive le 20 juillet. Il s’agit d’une lettre d’amour hilarante et sincère à la série de jeux d’aventure emblématique !

Dead by Daylight: Nicolas Cage DLC – 25 juillet

Les membres du Game Pass bénéficient d’une réduction de 10 % sur ce DLC ! Vous le connaissez bien. Une légende avec plus d’une centaine de films à son actif, Nick Cage a tout vu et tout fait. Pourtant, il n’avait jamais prévu qu’en acceptant un rôle dans le film Dead by Daylight, il tomberait dans les griffes de l’Entité, forcé de vivre une éternité d’épreuves sans fin aux côtés de covedettes qui pourraient ou non avoir l’intention de le pendre à un crochet de boucherie.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Crunchyroll Premium Perk – 20 juillet

Pour une durée limitée, obtenez 75 jours de Crunchyroll Premium (Mega Fan Plan) avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Regardez en streaming la plus grete bibliothèque d’animés au monde, avec plus de 1 000 titres, sans publicité, où que vous soyez. Regardez des vidéos musicales, des concerts, des mangas et bien plus encore !

FIFA 23 EA Play Ultimate Team Pack – 21 juillet

Obtenez votre super pack de prêt EA Play FUTTIES, qui comprend un élément de joueur de prêt pour votre équipe de prêt FIFA 23 Ultimate ! Les membres Game Pass Ultimate et EA Play peuvent réclamer ce pack du 21 juillet au 21 août 2023.

Naruto Shippuden Uncut Saison 1 – Disponible dès maintenant

Profitez de la première saison de “Naruto Shippuden Uncut” avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Naruto retourne au village caché et affronte son ancien Maître. Obtenez les autres saisons de Naruto et des centaines d’autres séries d’animés en vente pendant le mois de l’anime de Microsoft Movies & TV.

Ils nous quittent le 31 juillet

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass, il n’y a donc pas de meilleur moment pour s’y remettre. Si vous voulez continuer à vous amuser, n’oubliez pas d’utiliser votre réduction de membre pour économiser jusqu’à 20 % sur ces jeux et les conserver dans votre bibliothèque.