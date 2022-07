Xbox Game Pass : les nouveautés de fin juillet 2022 dévoilées, dont une nouvelle exclusivité Xbox

Nous sommes entrés dans la deuxième moitié du mois de juillet, alors il est temps pour Microsoft de faire le point sur le programme du Game Pass pour les 2 prochaines semaines. Il y a moins de jeux que lors de la précédente quinzaine, mais ils n'en restent pas moins intéressants.

Il y aura comme prévu As Dusk Falls, premier jeu des Anglais d'INTERIOR/NIGHT édité en exclusivité par Xbox Game Studios, enfin en partie : seuls 2 des 6 chapitres seront jouables sans frais pour les abonnés. Quid des 4 autres ? Ce n'est pas clair pour le moment. Nous aurons sinon droit au divertissant Watch_Dogs 2, au récent MotoGP 22, à l'exigent Torment: Tides of Numenera ou au court mais incontournable Inside, tandis qu'une douzaine d'expériences vont devenir compatibles avec les commandes tactiles via Xbox Cloud Gaming.

Bonjour à toutes et à tous ! Pour commencer, le premier jeu des Xbox Game Studios depuis l’annonce des titres dont vous pourrez profiter ces 12 prochains mois, faite lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, sera très bientôt disponible ! En plus des Chapitres 1 et 2 d’As Dusk Falls, vous allez pouvoir découvrir des classiques, des jeux adorés des fans, d’autres qui se sont glissés dans la bibliothèque la semaine dernière et à côté desquels vous êtes peut-être passés et plus encore. Voyons ce qui vous attend !

Prochainement

As Dusk Falls (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un drame interactif original d’Interior/Night qui explore les vies intriquées de deux familles pendant trente ans. Tout commence en 1998, lorsqu’un cambriolage vire à la tragédie dans une petite ville de l’Arizona. Les choix que vous devrez faire auront un impact sur le destin des personnages dans ce récit sans concessions où se mêlent trahison, sacrifice et résilience. Dirigez les vies et les relations de plusieurs personnages au cours d’une histoire couvrant des décennies, contée à travers deux livres riches en émotions.

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 19 juillet

Un jeu de stratégie en temps réel à grande échelle où vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique. Tentez de conquérir plusieurs mondes à travers de multiples campagnes solos ou jouez avec vos amis en multijoueur.

Watch Dogs 2 (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué originaire du berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Explorez un monde ouvert dynamique immense aux possibilités de gameplay infinies. Lancez le Hack du Siècle pour rendre la liberté à celles et ceux auxquels elle revient de droit : le peuple.

MotoGP 22 (Cloud, Console & PC) – 21 juillet

Allumage des moteurs : que l’expérience de jeu MotoGP la plus immersive et réaliste commence ! Plus de 120 pilotes et de 20 circuits officiels et toutes les sensations du championnat officiel vous attendent. Le virtuel n’a jamais été si proche de la réalité dans MotoGP 22 !

Torment: Tides of Numenera (Cloud & Console) – 21 juillet

Découvrez la Terre dans un milliard d’années au sein de l’univers de science fantasy de Numenéra. Partez à la conquête du Neuvième Monde, fondé sur les vestiges de civilisations avancées et marquez son histoire. Prenez une multitude de décisions primordiales, affrontez les conséquences de vos actes et défiez la mort en tentant de découvrir la réponse à l’ultime question : que représente une vie ?

Inside (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Découvrez l’aventure unique des développeurs indépendants de Playdead, Inside, un jeu de plateforme scénarisé combinant action intense et énigmes retorses. Le titre a reçu les louanges de la critique pour sa direction artistique torturée, sa bande originale envoûtante et son atmosphère dérangeante.

Au cas où vous l’auriez manqué

Garden Story (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Relaxez-vous et profitez des fruits de votre labeur dans cet Action-RPG charmant où vous incarnez Concord le raisin. En tant que nouveau gardien de The Grove, vous devez reconstruire le village et découvrir l’histoire de son passé mystérieux. Collectez des ressources, combattez la pourriture invasive et restaurez la communauté !

Solasta: Crown of the Magister (Cloud & Console) ID@Xbox – Disponible

Découvrez le monde dévasté de Solasta : explorez ruines et donjons à la recherche de trésors légendaires, apprenez la vérité au sujet d’un cataclysme ancestral, et empêchez-le de se reproduire. Ajustez votre escouade à votre stratégie préférée, et maximisez les capacités de votre groupe. La décision vous appartient.

Contenu téléchargeable et mises à jour

Age of Empires IV Saison 2 : Map Monsters – Disponible

Age of Empires IV est de retour avec sa deuxième Saison : Map Monsters ! Cette mise à jour inclut plusieurs options de personnalisation demandées par la communauté, comme la possibilité de modifier vos expériences de matchmaking et de jouer plus souvent sur vos cartes préférées, de profiter du titre comme vous l’entendez avec les options de personnalisation des raccourcis et d’ajuster les détails de la mini carte comme du jeu, grâce à la possibilité de choisir votre couleur.

Astroneer : mise à jour Rails – Disponible

Les rails arrivent enfin dans Astroneer ! Terminez de nouvelles missions et construisez des systèmes complexes automatisés en utilisant des rails, un moyen de transport inédit à la fois efficace et pratique.

Minecraft Preview – Disponible

Découvrez les nouvelles fonctionnalités de Minecraft en avant-première grâce au Game Pass, sur console et PC ! Minecraft Preview vous permet d’essayer celles-ci, directement fournies par l’équipe de développement de Mojang Studios !

Forza Horizon 5 : Hot Wheels – 19 juillet

Appel à tous les casse-cous ! Envolez-vous vers le nouveau Hot Wheels Park d’Horizon visuellement époustouflant dans les nuages au-dessus du Mexique. Découvrez les pistes les plus rapides et les plus extrêmes jamais vues. Concevez, construisez et partagez votre propre aventure Hot Wheels avec plus de 80 pièces de piste distinctes. Pilotez 10 nouvelles voitures étonnantes, comme la Hennessey Venom F5 de 2021 rapide comme l’éclair et l’emblématique Hot Wheels Deora II de 2000. Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur le Lot d’extensions Premium et accéder immédiatement à ce contenu !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Minecraft : Pack Swamp Dweller – 26 juillet

Vous vous sentez grenouille ? Arborez le look de rigueur en vous procurant le nouveau Sweater Muddy et les échasses qui vont avec, ainsi que l’attitude Hoppin ! Une fois que vous aurez réclamé ce Pack, vous pourrez accéder à ces objets via le Dressing !

Fall Guys : Costume Coconut Milk – 2 août

Relaxez-vous, prenez une gorgée et préparez-vous à flatter le Blunderdome par votre présence… tropicale, grâce au costume inédit Coconut Milk !

Century: Age of Ashes – Pack Dragon Krød Slaglands – 2 août

Déchaînez vos pouvoirs bestiaux avec le dragon Krød Slaglands et son armure Nightfiend, l’icône de joueur Relique Skeldienne ainsi qu’un boost d’XP de 3 jours.

12 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 12 jeux de plus avec les contrôles tactiles, dont des classiques adorés des fans comme les Yakuza ou As Dusk Falls, dès sa sortie ! Commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile Xbox Game Pass sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Citizen Sleeper ;

; Disc Room ;

; Escape Academy ;

; Garden Story ;

; Little Witch in the Woods (aperçu) ;

(aperçu) ; Lost In Random ;

; Spacelines from the Far Out ;

; Umurangi Generation ;

; Yakuza 0 ;

; Yakuza Kiwami ;

; Yakuza Kiwami 2 ;

; As Dusk Falls – Disponible le 19 juillet.

Ils nous quittent le 31 juillet

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass, assurez-vous de vous y replonger avant qu’ils ne s’en aillent. Si vous souhaitez les conserver dans votre collection, n’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % !