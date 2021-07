Xbox Game Pass : 12 jeux dont plusieurs nouvelles sorties à l'honneur pour la fin juillet 2021

Nous entrons dans la deuxième moitié de juillet 2021, et il est temps pour Microsoft de nous dire ce qui nous attend pour cette période. Et il y a plus de choses qu'au début du mois, avec notamment les nouveautés Cris Tales, Last Stop, Omno et The Ascent, la version console de Microsoft Flight Simulator ou encore Battlefield V en cloud.

14 titres deviennent sinon compatibles avec les commandes tactiles sur Android et iOS, et 3 jeux ont enfin prévu de quitter le service le 31 juillet.

Disponibles aujourd’hui

Battlefield V (Cloud) EA Play

Participez au plus grand conflit de l’Histoire avec Battlefield V. La licence revient aux sources et dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueurs frénétiques et brutales aux côtés de votre escouade dans des modes imposants comme Grandes opérations et coopératifs comme Tir Groupé. Prenez part aux batailles méconnues de la Guerre avec les récits de guerre du mode solo. Combattez dans des environnements inédits et spectaculaires aux quatre coins du monde et découvrez le Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour.

Cris Tales (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Embarquez pour une aventure dans un monde digne des contes de fées les plus sombres pour découvrir l’histoire de Crisbell, qui vient de découvrir ses pouvoirs de mage du temps, et de ses compagnons. Pour triompher dans cette lettre d’amour colombienne aux classiques du J-RPG, vous devrez tirer les enseignements du passé, agir dans le présent et réécrire l’avenir.

Prochainement

Atomicrops (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Atomicrops est un roguelite bourré d’action. Armé de votre binette, d’un arrosoir et d’une arme automatique, vous devez cultiver des cultures ultra-OGM pour nourrir la ville locale… et maximiser votre profit. Défendez votre terre contre les parasites mutants et les bandits qui attaquent la nuit pour ravager vos champs. Courtisez et épousez les citadins pour qu’ils se battent à vos côtés. Rassemblez des améliorations pour augmenter les rendements, les profits et la puissance. Apprivoisez la faune locale pour vous aider dans les tâches ménagères.

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Incarnez Raji, une jeune fille choisie par les dieux pour contrer une invasion démoniaque dans le royaume des humains. Elle a été séparée de son frère Golu par les hordes de démons et se retrouve en plein cœur d’une grande guerre. À elle de retrouver son frère et de mettre fin à ce conflit impitoyable.

Last Stop (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 22 juillet

Last Stop est une aventure solo à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui. On y incarne trois personnages différents, dont les univers se croisent au milieu d’une crise au caractère surnaturel. Le titre a été imaginé par Variable State, les développeurs de Virginia, jeu plusieurs fois récompensé.

Blinx: The Time Sweeper (Cloud & Console) – 26 juillet

Blinx: The Time Sweeper est un jeu d’action trépidant dans lequel vous incarnez un personnage désinvolte et futé, évoluant au sein de mondes distordus. Grâce au contrôle du temps, le jeu offre un gameplay quadridimensionnel innovant.

Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud & Console) – 26 juillet

Crimson Skies: High Road to Revenge allie combats aériens dynamiques et action digne d’un film d’aventure hollywoodien. Le titre se déroule dans une version alternative des années 30 et vous laisse prendre les commandes de puissants appareils pour lutter contre les pirates des airs et de gigantesques dirigeables.

Microsoft Flight Simulator (Series X|S) – 27 juillet

Un titre des Xbox Game Studios, disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie ! Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyperréaliste. Créez votre plan de vol et rendez-vous partout où vous le voulez. Profitez de voler de jour comme de nuit et faites face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes. Les cieux vous appellent !

Lethal League Blaze (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Un jeu où les balles fusent dans les mains de personnages uniques, disposant d’une dimension sonore unique. À Shine City, ce sport défiant la gravité est depuis longtemps illégal et ceux qui le pratiquent encore se font appeler la Lethal League. Même si aujourd’hui, cette activité n’est plus sous les feux des projecteurs, les équipes s’affrontent pour assouvir leur sens du défi et gagner le respect de leurs pairs.

Omno (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Explorez un ancien monde fantastique dans cette aventure en solo développée par un seul homme, Jonas Manke. Résolvez des énigmes, découvrez des secrets, surmontez des obstacles et laissez le pouvoir d’une civilisation oubliée vous transporter à travers forêts, déserts et toundras… et jusqu’aux nuages !

Project Wingman (PC) ID@Xbox – 29 juillet

Dans cette expérience immersive, vous vous engagerez dans des combats aériens pour conquérir les cieux. Embarquez dans le cockpit de 20 appareils uniques pour devenir un pilote d’élite dans Project Wingman.

The Ascent (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

The Ascent est un jeu d’action et de tir RPG dans un univers cyberpunk, jouable seul ou en coopération. Vous appartenez au groupe The Ascent, qui vient de s’effondrer. Survivrez-vous à sa chute ? Jouez-y en solo ou jusqu’à 4, en ligne comme en local.

Contenus téléchargeables et mises à jour

PUBG: Battlegrounds : la carte Taego – Disponible

Découvrez la nouvelle carte de PUBG: Battlegrounds, Taego. Celle-ci offre un thème oriental sur 8 kilomètres sur 8 et de nouvelles fonctionnalités, comme le Comeback BR et le kit de réanimation, qui enrichissent encore le gameplay. Devenez le seul survivant de Taego.

Minecraft : le DLC des Minions – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % ! Vous vous sentez capable de devenir un super-méchant ? Réalisez vos rêves les plus sombres et affrontez les Vicious 6 dans ce mode aventure. Revisitez des endroits connus et causez le maximum de chaos avec Gru et les Minions de Illumination dans Minecraft.

Minecraft Dungeons : le DLC Echoing Void et la mission gratuite Gauntlet of Gales – 28 juillet

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % ! Avec l’extension Echoing Void, affrontez de nouveaux ennemis, amassez de l’équipement et frayez-vous un chemin lors de missions périlleuses au terme desquelles vous pourrez mettre fin au combat, une bonne fois pour toutes. Vous pourrez également découvrir le Gauntlet of Gales, une mission aux allures de labyrinthe qui mettra vos talents à l’épreuve avec ses énigmes retorses !

Plus de jeux compatibles avec les contrôles tactiles dans le Cloud

Dès aujourd’hui, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de contrôles tactiles sur 14 nouveaux jeux disponibles via le cloud.

Cities: Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy

Gonner2

Joy Ride Turbo

Outlast 2

Steep

The Bard’s Tale ARPG

The Bard’s Tale IV

The Bard’s Tale Trilogy

The Wild at Heart

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Le mois de juillet a commencé en fanfare avec l’arrivée de Space Jam: A New Legacy – The Game en exclusivité dans la catégorie Avantages, mais d’autres sont également au programme. N’oubliez pas de les réclamer dans la catégorie Avantages sur votre console Xbox, sur l’application Xbox pour PC Windows 10 ou via l’application mobile Xbox Game Pass pour iOS et Android.

PSO2: New Genesis : Bonus mensuel de juillet pour les membres – Disponible

Prenez de l’avance dans PSO2: NGS avec ce pack réservé aux membres. Obtenez 5 N-Half Scape Dolls pour revenir à la vie pendant les combats les plus intenses et 50 Photon Chunks pour rendre vos armes et unités plus puissantes.

Smite x Stranger Things – Disponible

Débloquez quatre dieux du Battle Pass et plus encore avec l’Avantage Smite x Stranger Things !

Spellbreak : Pass du Chapitre 3 – 22 juillet

Accélérez votre progression avec ces 50 niveaux de récompenses, d’or, de quêtes et d’éléments cosmétiques exclusifs !

Enfin, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 4 août pour profiter du pack MyTEAM pour NBA 2K21 !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Nous continuons à célébrer les 20 ans de Xbox en vous offrant des points supplémentaires lorsque vous remplissez des Quêtes dans des jeux cultes de l’histoire de Xbox. Terminez les Quêtes de juillet et finalisez-les avant le 2 août sur votre console ou via l’application mobile Xbox Game Pass.

Voici les Quêtes de juillet, que vous pouvez commencer dès maintenant :

Halo: The Master Chief Collection (Ultimate – 50 points) : Jouer au jeu ;

Ryse: Son of Rome (50 points) : Obtenir un total de 35 éliminations ;

Grounded (225 points) : Débloquer un Succès.

Ils nous quittent le 31 juillet

Prenez le temps de jouer ou de rejouer à ces titres avant qu’ils ne s’en aillent ! Comme toujours, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % grâce à votre abonnement Xbox Game Pass si vous souhaitez les acheter pour les conserver dans votre bibliothèque.