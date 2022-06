Riot Games : les jeux du studio annoncés dans le Xbox Game Pass pour PC et sur mobiles, dont League of Legends et Valorant

Ce n'est pas un studio que nous attendions à voir apparaître lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, et pourtant, Riot Games a fait une apparition plutôt remarquée. Alors, non, pas encore de nouvelles du jeu de combat Project L, mais un nouveau partenariat dans la veine de celui passé avec Epic Games l'an dernier.

Ainsi, les jeux majeurs de Riot Games vont s'inviter dans le Xbox Game Pass pour PC, mais aussi sur mobiles, à partir de cet hiver. Seront concernés League of Legends (PC), League of Legends: Wild Rift (mobiles), Legends of Runeterra (PC et mobiles), Teamfight Tactics (PC et mobiles) et Valorant (PC). Et si vous vous demandez l'intérêt d'avoir ces free-to-play dans l'abonnement, sachez que des bonus seront proposés pour chacun ainsi que des boosters d'XP, qui valent le détour.

League of Legends - Tous les Champions débloqués.

League of Legends: Wild Rift - Tous les Champions débloqués.

Legends of Runeterra - Tous les Agents débloqués.

Teamfight Tactics - Set Fondations débloqué.

Valorant - Une sélection de Petites Légendes débloquée.

Pour vous abonner au Xbox Game Pass, des cartes sont en vente sur Amazon.

Lire aussi : Netflix : les anime Ghostbusters, Les Maîtres de l'univers : Révolution, Moonrise et Junji Ito Maniac annoncés, mais aussi Arcane: Bridging the Rift