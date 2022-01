Riot Games : le scénariste de Halo Infinite rejoint le studio

Le développement de Halo Infinite a été plus long que prévu, mais le FPS de 343 Industries et Microsoft a enfin vu le jour sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC le mois dernier, séduisant les fans de la franchise. Et il est désormais temps pour certains membres du studio de changer d'air, à l'instar d'Aaron Linde.

Lead narrative designer sur Halo Infinite, le scénariste a en effet annoncé son départ de 343 Industries en ce début d'année, il occupe désormais le poste de senior narrative writer chez Riot R&D, un pôle de Riot Games créé pour « explorer de nouveaux genres, expériences de gameplay et projets ».

Il faut dire qu'Aaron Linde est surtout spécialisé dans les scénarios de jeux de tir, il a déjà travaillé sur Battleborn, Gears of War 3 et donc Halo Infinite, ce qui promet des choses intéressantes pour l'avenir de Riot Games. Vous pouvez retrouver Halo Infinite à 57,88 € sur Amazon.

