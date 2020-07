Halo Infinite : la démo du Xbox Games Showcase jugée moche, Xbox réagit et se justifie

Je vois que certains comparent ce qui est incomparable.De ce qu'on voit dans Halo , le monde a l'air assez ouvert, donc aller comparer avec des jeux à couloir c'est juste. je ne dis pas qu'Halo est parfait, déjà c'est un style de jeu que je n'aime pas des masses, l'énergie qiu remonte quand on se planque, bof;.. et je ne sais pas si c'était la manière de jouer ou le jeu mais j'ai trouvé ça mou. Pour ma part sur un fps quand je déboule, surtout sur doom, ça bombarde dans tous les sens quitte à devoir faire une boucle pour revenir finir ceux qui auraient survécu. Sur les fps tactics je suis par contre de loin plus tactique et j'élimine au fur et à mesure assez furtivement... Là on a le cul entre deux chaises et ça m'a toujours emballé moyen.On a un début lineup, c'est pas trop des mondes ouverts qu'on se tape sur ce genre de démarrage d'ordinaire mais des jeux à couloir bien redondant ou des portages de jeux existants. Je me souviens de la 360 les deux choses qui ont bluffé ont été.. le nombre d'ennemis: kameo, la fourrure et la végétation: kaméo, les visages un jeu où tu incarnes deux évadés de prison ... bien du jeu à couloir. Sur PS3 uncharted à su claquer, je me souviens plus trop mais je ne pense pas que c'était du lineup de lancement.. et c'était quoi... un jeu à couloir.On a vraiment une polémique pour rien, et surtout prendre tlou2 comme référence pitié certainement pas, je ne vais psa parler de l'histoire, le jeu a de très grandes qualités niveau programmation, mais si c'est ça l'avenir du jeu autant que j'arrête. Et j'aurais pu dire la même chose avec uncharted.Je crois que beaucoup de gens sont venus quand les jeux sont devenus beaux, ou ont oublié ce qu'était un jeu vidéo... d'abord on doit s'amuser. Éventuellement vivre des émotions, c'est venu après, car le jeu a dépassé le cinéma sur ce point, avec cette capacité à permettre de ressentir en incarnant un personnage. Mais pardon sur ce dernier point qu'on ne me parle pas de tlou2 avec un scénario hyper dirigiste, surtout sur des choix douteux, c'est clairement pas ça qui tire le jeu vidéo vers le haut car sans les graphismes au contraire on retourne en arrière. C'est côté fallout, baldur's gate etc... des jeu x avec des choix et des conséquences que là on peut vraiment faire vivre quelque chose aux gens... Et dans la nouvelle génération new vegas, frostpunk, this war of mine et des titres dans la même ligne où tu vas avoir une gestion du facteur psychologique. Ou The Last Guardian pour son ia.