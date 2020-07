Halo Infinite : 8 minutes de gameplay dévoilées !

Microsoft a ouvert son Xbox Games Showcase avec une nouvelle petite vidéo de Halo Infinite, qui présente brièvement la conception du Spartan 117, plus connu sous le pseudonyme de Master Chief. Une courte séquence à admirer ci-dessous, mais surtout, la présentation a directement enchaîné avec du gameplay de Halo Infinite !

Nous retrouvons donc le Master Chief après un crash sur une planète. L'occasion de retrouver le Spartan en pleine action, que ce soit pour éliminer ses ennemis avec son célèbre fusil d'assaut, écraser des extraterrestres avec son gros 4x4 et cogner à tout va avec des coups au corps-à-corps, les fans de la franchise ne sont pas trop dépaysés. Une séquence de gameplay surtout là pour mettre en avant l'ambiance et l'univers plutôt que le dynamisme de l'action, il faut l'avouer. Cependant, la page Steam du jeu apporte quelques détails sur le jeu, qui demandera encore une fois de sauver l'humanité, et le Master Chief est son dernier espoir. La campagne nous emmènera sur le Halo en lui-même, un mode multijoueur sera détaillé par la suite et le mode Forge, offrant des outils de créations aux joueurs, sera inclus. Le titre proposera du cross-play, et le jeu sera jouable en 4K et à 60 fps sur PC comme sur Xbox Series X.

Pour rappel, Halo Infinite est attendu en fin d'année 2020, en même temps que la Xbox Series X, mais aussi sur PC. Et non, toujours pas de date de sortie précise en vue.