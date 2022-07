Halo Infinite : du gameplay pour le mode Co-op et le replay des missions, enfin en bêta

La franchise Halo doit une partie de son succès aux campagnes jouables en multijoueur dès les premiers épisodes. 343 Industries avait promis qu'il permettrait de parcourir l'histoire à plusieurs dans Halo Infinite, mais la fonctionnalité a été repoussée à plusieurs reprises, au même titre que le mode Forge.

Mais les développeurs avancent et ont enfin lancé un test réseau pour permettre d'essayer les parties en ligne jusqu'à 4. La bêta est accessible sur invitation pour les membres Halo Insider via Steam, aux abonnés Game Pass dotés du Gold sur consoles, et aux acheteurs de la campagne de Halo Infinite sur Xbox et le Microsoft Store. Elle sera jouable jusqu'au 1er août, et ne permet ni d'importer sa progression d'une partie en cours ni de porter celle du test dans notre future aventure à plusieurs.

Pour le moment, lorsque le Fireteam Leader lance une partie, les joueurs le rejoignant doivent associer leur compte pour que le jeu propose une session dont le contenu reflète la progression du groupe. Ainsi, si un membre n'a pas trouvé un objet de collection dans sa partie individuelle, le groupe pourra la retrouver en coopération et elle sera alors ajoutée à la collection de tous ceux qui ne l'avaient pas : s'il l'avait déjà tous, il n'apparaîtra pas à l'écran. De même, les pièces d'équipement, améliorations et variantes d'armes resteront débloquées pour les joueurs individuels dans les sessions de coopération, même si tous les membres de l’équipe ne les ont pas encore débloqués.

La bêta est aussi l'occasion de tester la fonctionnalité Replay de Mission, permettant à tout moment de reparcourir une mission déjà effectuée en choisissant la difficulté et nos Skulls. Nous y amènerons tous nos équipements et armes débloqués, et reviendrons à notre campagne en cours dès l'objectif atteint, ou en choisissant de retourner à notre mission principale via la TacMap. Cette fonctionnalité et du gameplay en coopération en ligne ont été montrés par les développeurs lors d'un récent livestream.

Pour mémoire, 343 Industries prévoit aussi d'ajouter de la coopération en local à 2 d'ici la fin de l'année, mais il faudra se montrer patient pour l'approcher. D'ici là, Halo Infinite est disponible à partir de 25,99 € sur Amazon.fr.